"Mă apăr singur!" Replica lui Florin Talpan, după ce Ilie Năstase a acuzat că îl va da în judecată - Antena Sport

Acum, Florin Talpan a venit cu o nouă serie de precizări și a spus că se va apăra singur, în cazul în care „Nasty” va decide să îl cheme în instanță.

“Când semeni vânt, culegi furtuna!

Ilie Năstase continuă să mă jignească!

El știe foarte bine de litigiul dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Fcsb și cu toate acestea merge îmbrăcat in haină militară ( in rezervă fiind) să felicite o echipă de fotbal, care a reușit după 9 ani de “chin si suferință ” să câștige în sfârșit un titlu, o echipă care ne fură încă din anul 2003 identitatea, ne folosește în mod abuziv numele și marca!

Am considera gestul acestuia ca un semn tacit de ploconeală, la echipa “căpușă ” care nu mai are dreptul de a ne folosi marca, numele , palmaresul, dar cu toate acestea, continuă in fiecare zi acest lucru sfidând astfel hotărâri judecătorești și legi .

In privința aspectelor legate de condamnarea lui Ilie Nastase, cum bine știți, ele sunt publice si personal, nu am dat dovada de “proastă educație” cu privire la relatarea acestora”,este începutul mesajului transmis de Florin Talpan.

Florin Talpan: „Ilie Năstase nu respectă legea!” Am spus doar că Ilie Năstase nu respectă legea și nici hotărâri judecătorești atunci când conduce băut la volan dar si atunci când declară că Fcsb este Steaua!

Cu privire la uniforma militară, Ilie Năstase ar trebui sa știe următoarele: A. Uniforma generalilor şi ofiţerilor în rezervă şi în retragere cu drept de a purta uniforma militară:

Este formată din articole de echipament prevăzute în normele de echipare pentru această categorie. Cadrele militare în rezervă sau în retragere care au aprobare de a purta uniforma militară o pot folosi în următoarele situaţii: – de ziua naţională a ţării, a armatei sau a armei din care au făcut parte; – la festivităţi, adunări, ceremonii şi activităţi protocolare sau comemorative la care sunt invitaţi oficial; – cu ocazia primirii unor delegaţii ale organizaţiilor de veterani din alte ţări; – la alte activităţi la care sunt invitaţi, cu precizarea necesităţii echipării în uniformă militară.

Pe timpul cât poartă uniforma militară, cadrele militare în rezervă sau în retragere sunt obligate să respecte regulile stabilite prin regulamentele militare.

Nu în ultimul rând,cu privire la afirmațiile acestuia că mă dă in judecată, spre deosebire de el care are nevoie de un avocat, eu ma apar singur! Declarația mea pe facebook la adresa lui nu este jignitoare, sunt doar faptele acestuia.

Concluzia?

Haideți sa respectăm legile pentru că nimeni nu este mai presus de lege în România, cel putin așa prevede și dispune Constituția!”, a scris Florin Talpan, pe Facebook.

