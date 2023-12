Mircea Lucescu, dezvăluire colosală despre George Copos: "Am semnat pe un şerveţel!" - Antena Sport

Reclamă

Eu mă duceam cu el să-l aduc în zona Brescia, să-l ajut. Seara era permanent presiune să mă întorc acasă, la Rapid. Am semnat cu el venind acasă în vacanță, am semnat cu el la Vox Maris, în zona Piața Victoriei.

Pe un șervețel am semnat. Era Nicușor Năstase acolo, din toate toate astea mi-a pus un șervețel pe masă să semnez, ca să mă angajez în toate astea. Apoi a venit după mine când a văzut că la Inter lucrurile nu mergeau așa cum trebuia, sau că-mi dădusem demisia, a apărut acolo.

Soția mea a promis că dacă mă întorc acasă, mă întorc la Rapid. Rapidul era în situația să retrogradeze, m-am dus să văd Rapidul în Polonia, jucam în Intertoto. M-a văzut cum eram, am văzut ultimele două meciuri de campionat. Atunci am preluat echipa, am mers imediat cu ea la cantonament”, a spus Mircea Lucescu la fanatik.ro.

Mircea Lucescu, verdict după ce România s-a calificat la EURO 2024

Mircea Lucescu a dat un prim verdict după ce România s-a calificat la EURO 2024. Lucescu a spus că era obligatoriu ca România să se califice la Campionatul European din Germania.

Mircea Lucescu a mai spus că, dacă naţionala României nu se califica, atunci cariera lui Edi Iordănescu la nivel de selecţioner se încheia.

„Am primit calificarea cu foarte multă bucurie şi foarte multă satisfacţie. Noi cred că am făcut o greşeală când am folosit tineri, când i-am folosit la echipa naţională. Nu se poate face performanţă la echipa naţională doar cu tineri. Este o calificare importantă pentru fotbalul românesc. Merită felicitări, eu sper ca această calificare să ducă la un nucleu de jucători.

Mâine trebuie să joace cu zâmbetul pe buze. De acum încolo ei trebuie să pună la baza evoluţiei lor jocul. Doar jocul îi poate duce mai departe. Îl felicit de Edi iordănescu. A selecţionat ceea ce a avut la dispoziţie. Că a păstrat un nucleu de jucători, a fosrt inspirat. Nu poţi să faci performanţă dacă schimbi jucători. A simţit pulsul jocului şi calitatea jocului. În grupa asta era obligatorie calificarea. Dacă o rata, cariera lui la nivelul acesta se termina„, a spus Mircea Lucescu la digisport.ro.