Mircea Lucescu, verdict după ce România s-a calificat la EURO 2024: "Calificarea era obligatorie în grupa asta!" - Antena Sport

Mircea Lucescu, verdict după ce România s-a calificat la EURO 2024

Ce a spus despre Edi Iordănescu

România - Elveția e live pe Antena 1 și în AntenaPLAY, marți, de la ora 21:45 Mircea Lucescu a dat un prim verdict după ce România s-a calificat la EURO 2024. Lucescu a spus că era obligatoriu ca România să se califice la Campionatul European din Germania.

Mircea Lucescu a mai spus că, dacă naţionala României nu se califica, atunci cariera lui Edi Iordănescu la nivel de selecţioner se încheia.

„Am primit calificarea cu foarte multă bucurie şi foarte multă satisfacţie. Noi cred că am făcut o greşeală când am folosit tineri, când i-am folosit la echipa naţională. Nu se poate face performanţă la echipa naţională doar cu tineri. Este o calificare importantă pentru fotbalul românesc. Merită felicitări, eu sper ca această calificare să ducă la un nucleu de jucători.