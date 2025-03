Adrian Mutu intervine în forţă! Mesaj direct al "Briliantului" despre Mircea Lucescu: "Vrea să-l trezească" - Antena Sport

Adrian Mutu se implică în controversa momentului. Fostul antrenor al celor de la Petrolul a vorbit despre Denis Drăguş, jucătorul criticat de către Mircea Lucescu după dubla cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026.

Adrian Mutu a vorbit despre cel mai criticat jucător al României după meciurile cu Bosnia şi San Marino. Naţionala lui Mircea Lucescu a pierdut în faţa Bosniei, scor 0-1 şi s-a impus cu amatorii din San Marino, scor 5-1.

Adrian Mutu „l-a citit” pe Mircea Lucescu

Mircea Lucescu i-a transmis câteva cuvinte dure lui Denis Drăguş după meciul contra celor din San Marino. „A lăsat de dorit”, a spus selecționerul, iar Adrian Mutu a reacţionat. Fostul antrenor al celor de la Petrolul ştie de ce selecţionerul a reacţonat dur la adresa atacantului, conform fanatik.ro. Mai mult, Mutu crede în naţionala României înaintea dublei cu Austria şi Cipru. Pariază pe tricolori în disputa de pe 7 iunie, din deplasare cpntra Austriei. Meciul e de la ora 21.45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Antrenorul nu s-a oprit aici. Ştie ce probleme are Drăguş care nu s-a adaptat deloc la noua sa echipă, Trabzonspor. Are un singur gol marcat în 14 meciuri şi e variantă de rezervă la gruparea turcă. „Când aud asta cu Austria, că e echipă mare… mi se pare cea mai mică echipă dintre cele mari. Ca jucător, niciodată n-am respectat Austria cum am respectat Franţa. Uite că a ajuns să se ridice la nivelul ăsta. Nu ar fi o aşa de mare surpriză să iei 3 puncte în Austria. Ca să recuperăm, victorie, în primul rând, în Bosnia şi ca să ai şanse, victorie în Austria.

Drăguş a avut trei ocazii mari. Nu este el «buba». Faptul că nu dă un gol din trei ocazii avute, e normal în perioada lui. Nu are minute la echipa de club, este foarte puţin. Faptul că el a fost în situaţia aia, e îmbucurător. Instinctul încă îl are. Dacă avea ritm şi jocuri în picioare, era mult mai familiarizat cu situaţiile. Rămâne un atacant valid pentru echipa naţională. Este o declaraţie dură a lui Mircea Lucescu la adresa lui Drăguş, greu de digerat pentru fotbalist. Cred că Mircea Lucescu vrea să îl trezească puţin. El nu stă cu Il Luce în fiecare zi, se întoarce la club. Depinde de el să îşi găsească un loc printre titulari”, a declarat Adrian Mutu.