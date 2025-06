Mircea Lucescu, reacție fermă înainte de România - Cipru: „Am avut o discuție cu jucătorii. Trebuie să înțeleagă asta” - Antena Sport

Mircea Lucescu a prefațat duelul dintre România și Cipru, din etapa a patra a preliminariilor World Cup 2026. „Tricolorii” au nevoie de un succes, după ce au pierdut în deplasare cu Austria, scor 1-2.

România se va duela cu Cipru marți, pe Arena Națională. Partida se va desfășura de la 21:45 și va fi în format live text, pe AS.ro.

Mircea Lucescu, înainte de România – Cipru

Mircea Lucescu e cu gândul la victorie, înaintea confruntării cu Cipru. „Tricolorii” i-au învins pe ciprioți în ambele dueluri disputate recent, în grupa de Liga Națiunilor.

„Sunt doar 2 zile între meciuri. Imediat după meci am avut o discuţie cu ei şi am încercat să îi fac să înţeleagă că fiecare meci are propria lui istorie şi că în momentul acela se încheie partida cu Austria şi trebuie să se gândească foarte serios la următoarea partidă, ţinând cont şi de necesitatea de a face puncte, de prezenţa unui public numeros pe stadion.

Au o responsabilitate faţă de aceşti oameni care iubesc naţionala. Au văzut şi ei că au fost prezenţi în număr foarte mare la Viena. Singurul lucru care contează în toate astea este să câştigăm meciul, indiferent cu ce mijloace, indiferent cu ce jucători în teren”, a declarat Mircea Lucescu, pentru Antena Sport.