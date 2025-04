Scandal la naţionala Austriei, înaintea meciului cu România! David Alaba a răbufnit: "E inacceptabil! Nu are nicio idee despre fotbal" - Antena Sport

România va juca în Austria pe 7 iunie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Ralf Rangnick nu a debutat încă în această campanie de calificare, după ce a jucat în Nations League în luna martie.

Atmosfera de la lotul adversarilor României nu este însă deloc una bună. Fostul antrenor de la Manchester United a fost criticat după ce Austria a pierdut barajul cu Serbia şi a ratat calificarea în Liga A.

David Alaba i-a luat apărarea lui Ralf Rangnick, înainte de Austria – România

Wolfgang Bartosch, preşedintele Federaţiei Austriece de Fotbal, şi vicepreşedintele Johann Gartner, l-au criticat public pe selecţioner. David Alaba, starul lui Real Madrid, a avut însă un discurs dur la adresa oficialilor austrieci:

„Nu este pentru prima dată când cineva din Comitetul Executiv vorbește public într-un mod inacceptabil pentru noi, jucătorii. În toamnă se spunea că noi, jucătorii, am fi amenințat cu greva, ceea ce era fals. Acum, antrenorul nostru este criticat și se analizează jocul naționalei într-un mod care nu e constructiv.

Toată lumea a văzut că am fost clar mai buni decât Serbia în cele două meciuri. Din nefericire, nu am profitat de șansele avute. Dacă cineva vine acum și spune că ar trebui să ne schimbăm stilul de joc, atunci cred că nu are nicio idee despre fotbal. Noi vrem și trebuie să jucăm exact așa cum ne cere selecționerul. Putem avea succes așa. Sunt convins că împreună suntem pe drumul cel bun”, a declarat David Alaba, potrivit sport.orf.at.