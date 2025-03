Tricolorul făcut praf de Gică Popescu după România - Bosnia 0-1: "Unul dintre cele mai slabe meciuri la naţională" - Antena Sport

Fostul căpitan al Barcelonei a mai declarat că această înfrângere reprezintă un duş rece şi speră ca România să nu regrete punctele pierdute în faţa Bosniei, la finalul campaniei de calificare:

„Dezamăgiţi suntem cu toţii. Sunt surprins de maniera în care am început acest joc. Au fost mult mai curajoşi, au pus presiune. Nou nu am reuşit să contracarăm acest joc ofensiv al lor. Ne-au dominat în prima repriză. Cu toate acestea, nu cred că am făcut un joc atât de rău ca să pierdem. Am avut 3-4 ocazii mari ale lui Drăguş. Este un duş rece pe care l-am primit în seara aceasta şi m-aş bucura ca la finalul campaniei de calificare să nu regretăm punctele pierdute în această seară.

Meciul cu Austria e o primă finală a acestei grupe, din cauza rezultatului cu Bosnia. Am încredere în acest grup de jucători şi sper să nu regretăm acest meci”, a mai spus Gică Popescu.