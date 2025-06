Vedeta lui Gigi Becali, dezvăluiri inedite! Cea mai mare dorinţă a jucătorului de la FCSB: "Sunt acel gen de om" - Antena Sport

Vedeta lui Gigi Becali face dezvăluiri spectaculoase din cantonamentul campioanei din Olanda. Cei de la FCSB se pregătesc pentru asaltul grupei de Champion League în Wenum-Wiesl. Urmează o pregătire de peste două săptămânăîn care campioana va juca două partide amicale.

Echipa lui Gigi Becali se va duela cu echipele locale Almere City, pe 28 iunie, ora 14:00 și FC Utrecht, pe 1 iulie, de la ora 14:00.

Cea mai mare dorinţă a vedetei lui Gigi Becali

Mihai Lixandru s-a întors pe terenul de joc după luni bune. A fost ţinut pe tuşă de o accidentare gravă. Jucătorul lui Gigi Becali este impresionat de condiţiile pe care FCSB le-a găsit în Olanda. E un mare fan al mersului pe bicicletă şi spune că ar renunţa oricând la maşină pentru o plimbare pe două roţă. Asta dacă în Bucureşti ar exista infrastructura necesară pentru biciclete.

„Am început un pic să ne acomodăm. Nu pot să zic că am început direct în pâine. De mâine începem cu treburile serioase, e normal, suntem în cantonament. Trebuie să fie greu, iar la meci să fie ușor. Ne simțim bine în Olanda, de asta ne și întoarcem mereu. Și ne-a și mers bine. Până la urmă nu schimbăm rețeta succesului. Sper ca în continuare să meargă la fel de bine. Să venim aici an de an și totul este ok.

E o viață diferită aici. Ne place și nouă cu bicicleta. Ne încălzim direct pe bicicletă și deja ne-am obișnuit. Știm drumul, știm străzile, e ok. E o diferență de infrastructură, de piste de biciclete. Mi-ar plăcea (n.r. să fie și în București). Sunt genul de om care s-ar bucura să lase mașina acasă.