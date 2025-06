Olanda U19 - România U19 LIVE TEXT (luni, 21:00). Tricolorii, la 90 de minute de finala EURO 2025 - Antena Sport

“Deja copiii au atins un moment istoric. Sigur că ar fi o performanţă deosebită să reuşim să batem Olanda. Cât va dura meciul, 90 de minute, 120 de minute, nu ştiu, dar pe toate le-am luat în calcul şi le-am discutat cu băieţii. Important este că jucătorii sunt conectaţi şi că îşi doresc fantastic să câştige şi să joace o finală. De ce să fie o temere că am putea ajunge la loviturile de departajare?

Am mai câştigat o Cupa României la loviturile de departajare şi a fost sărbătorită. Din fericire pentru noi nu avem probleme de lot, tot ce a fost cu semnul întrebării s-a uitat. Totul înseamnă performanţă, înseamnă carierele lor, totul este benefic pentru ei şi mă bucur foarte mult pentru că aceşti copii, pentru că au muncit extraordinar până acum. Eu când am venit şi am spus că îmi doresc o semifinală, ei au venit şi au spus că îşi doresc finala. Sper să îşi îndeplinească visul ăsta” a declarat Ion Marin.

În a doua semifinală de la EURO 2025 se vor duela selecționatele U19 din Spania și Germania. Duelul se va juca tot luni, de la aceași oră cu partida României U19.