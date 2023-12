Edi Iordănescu, apel pentru jucătorii din naţionala României: "Au datoria să dea totul la echipele de club până la EURO 2024" - Antena Sport

Reclamă

Dacă nu vom fi extrem de competitiv la turneul final şi pregătiţi din toate punctele de vedere, ne va fi foarte greu să ne îndeplinim obiectivul propus în prima fază, ieşirea din grupe. Va trebui să fim pragmatici la maxim, suntem constrânşi de timp, avem o singură acţiune, în martie, în care putem corecta alte lucruri din trecut, care nu au funcţionat foarte bine. Jucătorii au datoria ca la cluburi să dea totul şi să joace cât mai mult, ca să aibă minute în picioare.

Suntem constrânşi de format, dacă v-am obişnuit până acum cu 26, 27, 28 de jucători la fiecare acţiune, va trebui să plecăm cu doar 23 de jucători. Şi nu în ultimul rând, de structura competiţiei. Vor fi doar trei jocuri, de a fi sau a nu fi. Dacă într-o campanie ai timp să repari lucruri sau să recuperezi teren, la un turneu final orice pas greşit poate să fie decisiv.

Înainte de orice, trebuie să clarificăm un lucru. Din punctul meu de vedere, am reuşit să calificăm echipa la un turneu final după mulţi ani, construind un nucleu de excepţie. Am câştigat grupa detaşat, am atins multe borne, foarte bune pentru naţională, am calificat echipa fiind neînvinşi. A fost o muncă fantastică şi cu siguranţă meritul principal rămâne al jucătorilor. Acum toţi au datoria să dea totul la echipa de club în aceste cinci luni, până când ne vom regăsi şi vom pregăti turneul final. Fiecare are datoria să demonstreze că poate să facă parte dintr-un nucleu de excepţie pentru următorul nivel, turneul final. Este o provocare majoră, fiecare dintr e colegii mei din staff trebuie să pregătim totul cât mai bine în această perioadă, din toate punctele de vedere: logistic, tehnic, organizatoric, monitorizare, adversar. Dar în acelaşi timp, băieţii au datoria să dea totul la cluburi, să se comporte ca nişte jucători calificaţi la un turneu final, şi să joace constant, să joace etapă de etapă, să joace cu eficienţă. Ne va fi foarte greu, spre imposibil, să mergem cu un nucleu de jucători alcătuit din mai mulţi jucători care nu joacă şi să vină după luni de zile fără jocuri în picioare şi să ne putem ridica la nivelul unui turneu final, cu atât mai mult să performăm. Am spus clar, acesta este nucleul, acesta este nucleul, cu acesta îmi doresc, în linii mari, să mergem la Europene. Cu siguranţă, vor mai fi şi intrări, dar şi ieşiri. Nivelul competiţiei ne obligă să mergem pregătiţi să la turaţie maximă„, a spus Edi Iordănescu într-un interviu acordat frf.ro.

Anghel Iordănescu, verdict dur pentru jucătorii din Liga 1 care vor să meargă la EURO 2024

Anghel Iordănescu a oferit un verdict dur pentru jucătorii din Liga 1 care vor să meargă la EURO 2024. Tatăl actualului selecționer al echipei naționale a vorbit despre situația jucătorilor din campionatul intern, dar și despre jocul acestora.

România s-a calificat la EURO 2024 de pe primul loc din grupa de Preliminarii. „Tricolorii” au obținut această poziție după ce au învins-o pe Elveția, scor 1-0, în utlima etapă a grupei. Partida s-a jucat pe Arena Națională și a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Nu pot să spun că sunt foarte mulțumit de ce am văzut. Jucătorii care vor să meargă la Euro, trebuie să își ridice nivelul, mai ales cei din Superliga. Deocamdată, nu vreau să zic mai multe, o să vedem în viitor”, a spus Anghel Iordănescu, potrivit iamsport.ro. La ultima acțiune a echipei naționale, selecționerul Edi Iordănescu a contat pe 9 jucători din campionatul intern. În luna noiembrie, în lotul „tricolorilor” au fost convocați următorii jucători din prima ligă: Horațiu Moldovan (Rapid), Vasile Mogoș (CFR Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Artean (Farul Constanța), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Darius Olaru (FCSB), Marius Ștefănescu (Sepsi), Florinel Coman (FCSB) și Daniel Bîrligea (CFR Cluj).