FRF, anunţ direct despre viitorul lui Edi Iordănescu. Decizia a fost luată. Mirel Rădoi şi Cosmin Contra au fost daţi exemplu! - Antena Sport

”Să știi că atunci când a fost problema continuității, a fost prioritar pentru noi să vedem că Edi este un antrenor devotat, modern, un antrenor care știe, un antrenor care trăiește zi de zi ca să ajungă la performanță.

Nu s-a bazat pe întâmplare, a vrut să construiască și a reușit. Președintele, eu și care mai suntem, am văzut modul în care se manifestă el în cadrul acestei meserii, ca și în celelalte cazuri, cu Rădoi de exemplu, de care nu am vrut să ne despărțim, cu Contra la fel.

Ei au continuat munca de zi cu zi la club, asta a fost dorința lor. La națională e o muncă mai mult de analiză. Asta o știe numai el, dacă vrea să rămână. Noi vrem. Probabil cu mult înainte de EURO o să luăm o hotărâre. Da, o să-i propunem prelungirea contractului, nu e normal?

Probabil că dacă era alt selecționer și s-ar fi manifestat la fel ca Edi în cadrul activității zi de zi la Federație ar fi fost același scenariu.

Chiar dacă am pierdut calificări sau am ajuns la baraj, noi am propus continuitate și lui Mirel, și lui Contra. Nu cred că Federația a făcut o țintă din demiterea antrenorilor”, a declarat Mihai Stoichiță pentru digisport.ro.

Edi Iordănescu a dezvăluit ce salariu are la naţionala României Edi Iordănescu a dezvăluit ce salariu are la naţionala României, una pe care susţine că ar fi antrenat-o şi gratis. Mai mult, calificarea României la EURO 2024 i-a adus o primă consistentă de 200.000 de euro. Conform fanatik.ro, Edi Iordănescu a anunţat că are un salariu lunar de 20.000 de euro, nu 30.000 de euro, suma care se vehicula în ultima perioadă. Astfel, selecţionerul câştigă anual 240.000 de euro. Conform surselor Antena Sport, Edi Iordănescu a anunțat conducerea FRF că va părăsi prima reprezentativă „cel mai târziu după EURO”! Discuţia dintre cele două părţi a avut loc în octombrie. AS.ro a anunţat în exclusivitate că selecţionerul României a luat decizia radicală de a renunţa la post după Campionatul European din Germania. Sursele noastre susţin că selecţionerul României a fost extrem de deranjat de faptul că jucătorii au fost făcuţi praf în spaţiul public aproape după fiecare meci.