Ce jucător vrea Pep Guardiola la Manchester City! Soluţia găsită în plină criză de proporţii - Antena Sport

„În acest an se întâmplă de multe ori, din păcate. Nu am arătat bine, la cum am jucat. Înainte jucam fluid, acum ne chinuim din anumite motive. Au avut mai multă posesie în prima repriză, nimic special. Am primit două goluri, e foarte dificil.

Asta este, ce pot să zic? Nu trebuie să dăm vina pe un jucător, e un sezon, un sezon dificil.

Nu am pierdut atât de multe meciuri în două sezoane! Trebuie să te aperi, am pierdut multe jocuri. E dificil.

Cred că în 9 ani nu a fost cea mai mare înfrângere. Cele din Liga Campionilor sunt mai rele. Trebuie să găsesc soluția, e din ce în ce mai rău! Până acum nu am găsit-o și ăsta e adevărul!”, a spus Pep Guardiola, pentru SkySports.