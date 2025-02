Mohamed Salah i-a pus pe jar pe fanii lui Liverpool! Mesajul pe care englezii îl consideră un indiciu despre viitorul starului - Antena Sport

Mohamed Salah este legitimat la Liverpool / Profimedia Mohamed Salah a oferit un interviu în presa britanică și a transmis un mesaj pe care englezii îl consideră un indiciu despre viitorul său. Starul de la Liverpool i-a pus pe jar pe fani, după declarațiile date. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mohamed Salah a scris istorie în tricoul lui Liverpool, însă poate pleca de pe Anfield în această vară. Concret, contractul egipteanului expiră în luna iunie a acestui an, iar, până în momentul de față, nu a ajuns la nicio înțelegere cu oficialii „cormoranilor”. Mohamed Salah i-a pus pe jar pe fanii lui Liverpool, după ultimul interviu În ultima perioadă au apărut zvonuri conform cărora Mohamed Salah ar putea începe o nouă aventură în Arabia Saudită, având în vedere că se află pe final de carieră. Totuși, potrivit altor informații, Salah este tentat să își prelungească contractul cu Liverpool. Cert este însă că momentan viitorul egipteanului este „în aer”. Mohamed Salah a oferit recent un interviu pe care jurnaliștii englezi îl consideră un „indiciu” cu privire la viitorul acestuia. Concret, egipteanul a spus că își dorește ca fanii să își aducă aminte de toate realizările sale, din perioada petrecută la Liverpool. Reclamă

Astfel, britanicii sunt de părere că Mohamed Salah a venit cu un indiciu cu privire la faptul că va pleca de la Liverpool, la finalul actualului sezon.

„Vreau ca fanii să își amintească că am dat totul pentru ei, am dat totul pentru oraș. Am fost aici, nu am fost leneș, mi-a plăcut fotbalul pe care l-am jucat și am dat totul.

Cred că despre asta este acest oral, îți dă iubire, ai o conexiune cu el. Vreau ca ei (n.r. fanii) să își aducă aminte că joc de 8 aici”, a spus Mohamed Salah, citat de thesun.co.uk.

