Bruno Fernandes, gol fabulos în Manchester United - Liverpool! A profitat de greșeala uriașă făcută de fundașul Quansah - Antena Sport

Portarul lui Liverpool, Kelleher, era ieșit din careu la această fază și a sărit să respingă balonul, chiar dacă ar fi comis un henț. Totuși, mingea s-a oprit direct în plasa porții, spre bucuria fanilor lui Manchester United.

Echipele de start de la derby-ul de pe Old Trafford:

Manchester United (4-2-3-1): Onana – Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot – Casemiro, Mainoo – Garnacho, Fernandes, Rashford – Hojlund

Rezerve: Amass, Amrabat, Antony, Bayindir, Diallo, Eriksen, Forson, Mount, Ogunneye

Antrenor: Erik ten Hag

Liverpool (4-3-3): Kelleher – Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Endo, Szoboszlai – Salah, Nunez, Diaz

Rezerve: Adrian, Danns, Elliott, Gakpo, Gomez, Gravenberch, Jones, Konate, Tsimikas

Antrenor: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp, record fabulos la Liverpool Jurgen Klopp a ajuns la un record fabulos, după Liverpool – Brighton 2-1. Tehnicianul formației engleze a intrat deja în istoria clubului, dar continuă să îi surprindă pe toți fanii „sportului rege". Duelul dintre Liverpool și Brighton a contat pentru etapa cu numărul 30 a sezonului de Premier League. Victoria „cormoranilor" a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Tehnicianul german a atins o bornă fabuloasă după victoria cu „pescărușii" lui De Zebri. Jurgen Klopp a ajuns la 300 de victorii pe banca lui Liverpool. Cifrele lui Klopp sunt cu adevărat senzaționale având în vedere că, de la preluarea echipei în 2015, a pregătit-o pe Liverpool în 478 de meciuri. După meci, Jurgen Klopp a dezvăluit că echipa sa a meritat să câștige partida și a spus că este mulțumit de prestația jucătorilor săi. „Am jucat înțelept și a ieșit bine. Ne-am apărat bine și ca de obicei am suferit în meciurile cu Brighton. A fost primul meci din ultimele 10 și vom merge mai departe. (n.r. la situația golului de 2-1) A fost o minge incredibilă trimisă de Dominik, se poate observa creativitatea și calitatea. L-a văzut pe Mac Allister, care a avut o primă atingere incredibilă, apoi l-a văzut pe Mo. Pe cât de mult am irosit timpul în alte momente, pe atât de rapidă a fost faza din acel moment.

Brighton are o calitate incredibilă. Îi respect foarte mult și la asta mă raportez atunci când spun că și noi am fost foarte buni astăzi. Au avut și ei șansele lor, și-au asumat mai multe riscuri decât noi. Dar am meritat să câștigăm meciul”, a spus Jurgen Klopp, citat de BBC.

