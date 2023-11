Pep Guardiola, cuvinte uriaşe la adresa lui Jurgen Klopp: "A făcut din mine un antrenor mai bun!" - Antena Sport

Pep Guardiola, răspuns clar despre eventuala retrogradare a lui Manchester City

Pep Guardiola a dat cărţile pe faţă! Manchester City are emoţii în ceea ce priveşte cele peste 1000 de încălcări ale regulamentului. În urmă cu o săptămână, Everton a fost penalizată cu 10 puncte în Premier League, pentru încălcarea regulamentului de profitabilitate şi sustenabilitate.

„În acest moment avem prezumţia de nevinovăţie. Ştiu că oamenii îşi doresc asta. O ştiu, o simt. Eu voi aştepta. Voi aştepta şi voi vedea ce se va întâmpla, iar după ce se va da o sentinţă vom veni aici şi vom da explcaţii.

Dar cu siguranţă nu îmi voi decide viitorul în funcţie de a juca aici (n.r. în Premier League) sau în League One (n.r. liga a 3-a din Anglia). Absolut. Sunt şanse mai mari să rpmân aici dacă suntem în League One decât dacă am fi în Champions League”, a declarat Pep Guardiola, potrivit goal.com.