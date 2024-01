Primele imagini cu Radu Drăguşin, în drum spre Londra! Fundaşul român a plecat să semneze contractul istoric cu Tottenham - Antena Sport

„E totul gata, zburăm la Londra în 30 de minute. Se va face azi vizita medicală şi se va oficializa. Azi-dimineaţă s-a luat decizia, la ora 08:00. A apărut oferta lui Bayern şi ne-am oprit în loc, eram în drum spre aeroport.

Am zis că trebuie să ne gândim bine şi să evaluăm, Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Asta este decizia, am luat-o împreună cu Radu, cu familia lui. I-am anunţat pe cei de la Bayern că, din păcate, au venit pe ultima sută de metri şi a fost greu să ne schimbăm decizia.

Suntem bulversaţi încă, să refuzi Bayern Munchen. A fost ce şi-a dorit el. Mergem la Tottenham. Normal că s-a gândit, e greu să faci o asemenea alegere. N-am dormit azi-noapte. Banii erau mai mulţi la Bayern, dar s-a gândit să aleagă cariera deasupra banilor. Multă lume nu credea. Era încă jumătate în plus suma de salariu”, a spus Manea, citat de gsp.ro.