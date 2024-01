"Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Suntem bulversaţi!". Radu Drăguşin a ratat un salariu uriaş la Bayern - Antena Sport

"Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Suntem bulversaţi!". Radu Drăguşin a ratat un salariu uriaş la Bayern

Drăguşin poate debuta în Premier League cu Manchester United „Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Suntem bulversaţi!”. Acestea au fost primele declaraţii ale lui Florin Manea, după ce Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham, în detrimentul uriaşului club din Bundesliga. Agentul susţine şi că salariul din Bavaria ar fi fost cu 50% mai mare decât cel pe care românul îl va avea la Spurs.

„E totul gata, zburăm la Londra în 30 de minute. Se va face azi vizita medicală şi se va oficializa. Azi-dimineaţă s-a luat decizia, la ora 08:00. A apărut oferta lui Bayern şi ne-am oprit în loc, eram în drum spre aeroport.

Am zis că trebuie să ne gândim bine şi să evaluăm, Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Asta este decizia, am luat-o împreună cu Radu, cu familia lui. I-am anunţat pe cei de la Bayern că, din păcate, au venit pe ultima sută de metri şi a fost greu să ne schimbăm decizia.