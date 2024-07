Radu Drăguşin a luat decizia finală despre viitorul său: "Este locul în care am vrut să mă dezvolt!" - Antena Sport

„N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenţie să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naţionala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece şi nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni şi nu vrea să plece de la Tottenham.

A semnat în ianuarie pe 6 ani şi jumătate şi vrea să rămână la Tottenham„, a declarat Florin Manea la fanatik.ro.

Clarificările vin la scurt timp după ce jurnaliştii italieni au precizat că Drăguşin încearcă să revină în Serie A, acolo unde este pe lista de transferuri a lui Napoli.