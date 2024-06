Răsturnare de situaţie despre viitorul lui Radu Drăguşin! Florin Manea a făcut anunţul: "Hai să clarificăm!" - Antena Sport

A apărut o răsturnare de situaţie despre viitorul lui Radu Drăguşin. Chiar agentul jucătorului, Florin Manea, a venit cu un anunţ ferm şi a ţinut să pună capăt tuturor speculaţiilor.

Înainte de EURO 2024, Manea dezvăluise că îi va căuta o nouă echipă lui Drăguşin dacă fundaşul de 22 de ani nu va deveni titular în Premier League. „Dacă va fi în continuare rezervă, nu va rămâne la Tottenham!„, precizase impresarul luna trecută.

Răsturnare de situaţie despre viitorul lui Radu Drăguşin. Ce a declarat Florin Manea

Florin Manea s-a răzgândit între timp şi a ţinut să asigure că Radu Drăguşin nu ia în calcul o plecare de la Spurs. Internaţionalul român este hotărât să continue să se lupte pentru un loc în primul 11.

„N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenţie să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naţionala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece şi nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni şi nu vrea să plece de la Tottenham.