Reacţia lui Mihai Stoichiţă după ce Radu Drăguşin a ales Tottenham şi devine cel mai scump fotbalist român din istorie - Antena Sport

(S-a sfătuit şi cu selecţionerul, ce ştiţi?) Nu, nu cred că era cazul să se sfătuiască cu noi. Singurul lucru pe care ni-l dorim din toată inima este să joace aşa cum juca la Genoa. Aici, la Tottenham, a ales bine. Nu se bate cu Van Dijk sau cu cei de la Bayern.

La nivelul la care a ajuns el, le va pune problemele titularilor de acum de acolo.

(n.r.: despre suma de transfer, 30 de milioane de euro) Este un transfer excepţional pentru români, ecourile internaţionale sunt foarte importante şi acest lucru trebuie să îl înţeleagă jucătorii. Pentru naţională înseamnă confirmarea că naţionala a crescut. Odată cu naţionala, au crescut şi jucătorii.

Radu Drăguşin reprezintă o generaţie de excepţie, 2002. Care a avut neşansa să nu joace la un Campionat European. Mă întâlneam cu el, cu Grameni şi îi întrebam: ‘Mă, câştigăm Campionatul European?’ Cum să nu te gândeşti? Îţi spun nişte exemple, Sava, care a fost în Italia şi la fosta campioană CFR Cluj, Grosu de la Farul, Drăguşin, Grameni, Pitu, Ianis Stoica, Bani, Louis Munteanu şi mai sunt. O generaţie de excepţie, au crescut împreună, au fost bine educaţi din punct de vedere fotbalistic şi uite că au ajuns (n.r: fotbalişti).

Îmi pare bine că Drăguşin este şeful de promoţie, care a spart toate plafoanele”, a declarat Mihai Stoichiţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

(n.r.: Pe Florinel Coman l-aţi vedea ca o soluţie în atac?) Eu nu-mi permit să-i sugerez lui Charalambous. E un jucător polivalent, cred că s-ar putea descurca în acea zonă, dar ţinând cont de contextul tactic", a declarat Mihai Stoichiţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

(n.r.: Pe Florinel Coman l-aţi vedea ca o soluţie în atac?) Eu nu-mi permit să-i sugerez lui Charalambous. E un jucător polivalent, cred că s-ar putea descurca în acea zonă, dar ţinând cont de contextul tactic”, a declarat Mihai Stoichiţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Radu Drăgușin, dezvăluiri din vestiarul echipei naționale

Radu Drăgușin a făcut dezvăluiri din vestiarul echipei naționale. Fundașul legitima la Genoa a vorbit despre atmosfera de la prima reprezentativă, după ce Edi Iordănescu i-a preluat pe „tricolori”.

Radu Drăgușin a dezvăluit faptul că Edi Iordănescu s-a impus rapid pe banca echipei naționale, având în vedere faptul că îi sprijină foarte mult pe jucătorii convocați la prima reprezentativă.

„Este dificil să spun ce a adus nou pentru că eu am debutat în același moment cu Mister, la meciul cu Grecia. Dar din ce-am simțit în interiorul echipei și din momentele pe care le-am văzut acolo, s-a simțit mereu o încredere deplină a lui față de noi.

Și faptul că indiferent de orice am fi făcut pe teren el și-a asumat responsabilitatea pentru noi. Indiferent că am greșit la o fază sau nu au ieșit lucrurile bune, a luat-o pe el, iar pentru noi lucrul acesta a însemnat o încrede reciprocă pe care am avut-o”, declara Radu Drăgușin, citat de gsp.ro.