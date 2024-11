Rodri, anunţ uriaş despre viitorul său. Veste bună pentru Pep Guardiola: "Obiectivul meu e ăsta! Nu renunţ!" - Antena Sport

Mijlocaşul spaniol Rodri, mijlocaşul echipei Manchester City şi câştigător al Balonului de Aur, speră să revină pe teren înainte de finalul sezonului, informează BBC.

Rodri a suferit o ruptură la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului drept în timpul remizei 2-2 dintre City şi Arsenal în septembrie, o accidentare despre care antrenorul Pep Guardiola a spus că îl va ţine pe tuşă pentru restul sezonului.

City nu a reuşit să câştige niciunul dintre ultimele şase meciuri în toate competiţiile în absenţa lui Rodri, iar internaţionalul spaniol speră să îşi ajute coechipierii înainte de finalul sezonului.

„Obiectivul meu este să revin în acest sezon. Nu renunţ la acest sezon, dar nu vreau să fac nicio greşeală. Obiectivul meu este de şase sau şapte luni”, a declarat Rodri pentru podcastul The Rest Is Football.

„Mă descurc mult mai bine decât am crezut. Mă bucur de odihnă, dacă este posibil să o spun aşa. Sentimentul meu a fost, nu ca o fisură, genunchiul a fost stabil. Am fost încrezător că nu a fost prea rău. Dar acum am o mentalitate pozitivă şi asta este. Prima lună şi jumătate a fost rea în ceea ce priveşte durerea, nu am putut merge, dar acum este mai uşor”, a spus el. Sezonul Premier League se încheie pe 25 mai, la opt zile după finala Cupei Angliei, pe 17 mai.