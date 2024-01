Republica Capului Verde şi Senegal s-au calificat în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Reclamă

Cu şase puncte din primele două etape, Republica Capului Verde merge în optimi. Pe locul secund în grupa B este Egipt, cu două puncte, urmată de Ghana şi Mozambic, ambele cu câte un punct.

Şi Senegal a ajuns la şase puncte obţinute din două victorii în cadrul grupei C. Vineri, elevii lui Aliou Cisse au învins Camerunul cu 3-1. Ismaila Sarr (min. 16), Habib Diallo (min. 71) şi Sadio Mane (min. 90+5) au înscris pentru senegalezi, golul camerunezilor fiind reuşit de Castelletto, în minutul 83.

Tot în grupa C, Guinea a învins Gambia cu 1-0, prin golul lui Aguibou Camara, din minutul 69, şi, cu patru puncte, are şanse mari să se califice în optimile CAN.