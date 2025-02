România - Polonia 0-1 în UEFA Women’s Nations League - Antena Sport

Naţionala de fotbal feminin a României a fost învinsă, marţi, la Bucureşti, de selecţionata Poloniei, scor 1-0, în UEFA Women’s Nations League.

Tricolorele au jucat timp de jumătate de oră în inferioritate după eliminarea Ioanei Bălăceanu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Padilla, în minutul 84, scrie news.ro.

ROMÂNIA: 1. A. Părăluţă – 5. T. Nicoară, 2. A. M. Stanciu, 6. M. Ficzay, 13. E. Gered (22. C. Marcu 63′) – 8. Ş. Vătafu, 4. I. Bortan – 19. O. Iordăchiuşi, 10. M. Ciolacu, 11. F. Olar-cpt. – 16. I. Bălăceanu*

Rezerve: 12. C. Ceasar, 23. S. Câmpean – 9. G. Vasile, 18. A. Bratu, 3. S. Sigheartău, 21. A. Antal, 17. C. Bistrian, 15. F. Istrate, 14. A. Herczeg, 20. C. Carp, 7. A. Borodi

Selecţioner: Massimo Pedrazzini

*Ioana Bălăceanu a fost eliminată în minutul 63.

Polonia: 1. K. Szemik – 6. S. Matysik, 5. O. Wos (18. N. Krezyman 46′), 4. P. Dudek, 3. W. Zieniewicz (11. R. Pawollek 46′) – 14. D. Grabowska (17. K. Slowinska 73′), 23. A. Achcinska, 8. E. Kamczyk – 19. N. Padilla (10. W. Zawistowska 90′), 9. E. Pajor – cpt. (16. K. Jedlinska 90′), 2. M. Wiankowska

Rezerve: 12. N. Radkiewicz, 22. K. Seweryn – 7. M. Mesjasz, 13. M. Brodzik, 15. J. Cyraniak, 21. N. Wrobel

Selecţioner: Nina Patalon

Următoarele partide ale României vor avea loc în luna aprilie, în deplasare cu Irlanda de Nord şi pe teren propriu cu Bosnia & Herţegovina