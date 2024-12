"Ar fi o idee" Ioan Becali a spus jucătorul de la Rapid pe care l-ar vedea la Genoa. Cum l-a descris pe Dan Şucu - Antena Sport

Ioan Becali - Hepta Ioan Becali a venit cu o reacție după ce Dan Şucu a devenit acţionar majoritar la Genoa. Omul de afaceri a cumpărat 77% din acțiunile clubului, în schimbul sumei de 45 de milioane de euro. Mai mult, agentul a dezvăluit şi ce jucător de la Rapid ar vedea în lotul italienilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Impresarul Ioan Becali a stat de vorbă cu jurnaliştii italieni şi i-a făcut o descriere amplă lui Dan Şucu. Cum l-a descris Ioan Becali pe Dan Şucu, după ce a devenit acţionar majoritar la Genoa În urmă cu două zile, lumea fotbalului românesc primea cea mai neașteptată veste. Dan Şucu a preluat-o pe Genoa, devenind astfel patron pentru două cluburi de fotbal. Pentru a-l cunoaște mai bine pe noul acționar majoritar de a Genoa, italienii l-au intervievat pe Ioan Becali, impresar cu puternice legături în Peninsulă. Acesta i-a făcut o scurtă descriere patronului de la Rapid şi a dezvăluit planurile pe care acesta le-ar avea la clubul din Serie A. „Dan Șucu este un om de afaceri. A intrat recent în fotbal și este o lume care îi place. S-a comportat mereu frumos cu noi. Este un om serios, își respectă cuvântul și respectă angajații din cadrul clubului. Nu cred că va face multe schimbări (n.r – la Genoa). Reclamă

Reclamă

Rapid are jucători importanți, dar depinde și de ce își dorește Genoa. Poate va lua și câțiva jucători de-ai noștri. Dacă Dan Șucu are nevoie de sfaturi, mă cunoaște pe mine și îl cunoaște pe fratele meu. Dacă ne întreabă, îl vom sfătui, însă Genoa are deja oameni serioși în cadrul clubului. Nu va schimba conducerea, ci va colabora cu ei”, a declarat Ioan Becali, pentru jurnaliştii de la Tuttomercatoweb.

Fotbalistul de la Rapid care s-ar potrvi ”mănuşă” la Genoa

Mai mult, Ioan Becali a dezvăluit fotbalistul de la Rapid pe care l-ar vedea la Genoa. Este vorba de Andrei Borza, fundașul dreapta al giuleştenilor. Borza a ajuns în Grant în august 2023, de la Farul, în schimbul a 800.000 de euro.

„E un jucător născut în 2007, îl cheamă Andrei Borza. Sunt și alte echipe interesate de el. Ar putea fi o idee”, a mai spus agentul.

Reclamă