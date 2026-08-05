Cristi Chivu are o singură preocupare după remiza dintre AC Milan şi Inter: „Vrem ceva în plus”

Cristi Chivu este, în mare parte, mulţumit de prestaţia echipei sale în meciul dintre AC Milan şi Inter. Partida care s-a disputat la Perth, în Australia, a fost LIVE în AntenaPLAY şi s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

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Federico Dimarco a deschis scorul în partida de la Antipozi, în minutul 53, în timp ce milanezii au restabilit egalitatea în minutul 84, atunci când Nkunku a marcat din penalty.

Cristi Chivu are o singură preocupare după remiza dintre AC Milan şi Inter: „Sănătatea jucătorilor”

După acest meci, Chivu a apreciat efortul jucătorilor săi şi a declarat că vede o îmbunătăţire faţă de meciurile trecute. Antrenorul român nu este interesat prea mult de rezultatele din aceste meciuri de pregătire şi caută ca echipa sa să îşi îmbunătăţească cât mai mult condiţia fizică.

De asemenea, el îşi doreşte ca jucătorii săi să rămână sănătoşi şi să încerce să adauge ceva în plus faţă de ce s-a lucrat în ultimii ani la echipa care a cucerit sezonul trecut cupa şi campionatul în Italia:

„Am văzut o îmbunătățire. Băieții depun mult efort, iar noi am muncit din greu în ultimele zile. În acest moment, nu suntem prea preocupați de rezultatele meciurilor noastre amicale, dar vrem să facem o treabă bună și, mai presus de toate, să ne îmbunătățim condiția fizică.