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Cristi Chivu are o singură preocupare după remiza dintre AC Milan şi Inter: „Vrem ceva în plus”

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 19:02

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Cristi Chivu are o singură preocupare după remiza dintre AC Milan şi Inter: „Vrem ceva în plus

Cristi Chivu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

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Cristi Chivu este, în mare parte, mulţumit de prestaţia echipei sale în meciul dintre AC Milan şi Inter. Partida care s-a disputat la Perth, în Australia, a fost LIVE în AntenaPLAY şi s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

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Federico Dimarco a deschis scorul în partida de la Antipozi, în minutul 53, în timp ce milanezii au restabilit egalitatea în minutul 84, atunci când Nkunku a marcat din penalty.

Cristi Chivu are o singură preocupare după remiza dintre AC Milan şi Inter: „Sănătatea jucătorilor”

După acest meci, Chivu a apreciat efortul jucătorilor săi şi a declarat că vede o îmbunătăţire faţă de meciurile trecute. Antrenorul român nu este interesat prea mult de rezultatele din aceste meciuri de pregătire şi caută ca echipa sa să îşi îmbunătăţească cât mai mult condiţia fizică.

De asemenea, el îşi doreşte ca jucătorii săi să rămână sănătoşi şi să încerce să adauge ceva în plus faţă de ce s-a lucrat în ultimii ani la echipa care a cucerit sezonul trecut cupa şi campionatul în Italia:

„Am văzut o îmbunătățire. Băieții depun mult efort, iar noi am muncit din greu în ultimele zile. În acest moment, nu suntem prea preocupați de rezultatele meciurilor noastre amicale, dar vrem să facem o treabă bună și, mai presus de toate, să ne îmbunătățim condiția fizică.

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Aș spune că unii jucători au avut parte de minute bune de joc și suntem mulțumiți de calitatea de care au dat dovadă, chiar dacă nu sunt în cea mai bună formă, nu sunt încă la capacitate maximă.

Probabil ne-am chinuit puțin la începutul meciului să ocupăm spațiile. Am mai făcut câteva greșeli la driblinguri și la ieșirea din careu. Ne-am grăbit puțin în acțiunile noastre, dar adversarii s-au descurcat și ne-au pus puțin sub presiune. Pe măsură ce minutele treceau, ne-am îmbunătățit, am găsit mai multe soluții și aș spune că am jucat destul de bine.

În acest moment, principala noastră preocupare rămâne sănătatea jucătorilor și dezvoltarea lor fizică, respectând principiile pe care încercăm să le transmitem. Vrem să adăugăm ceva în plus la ceea ce echipa a demonstrat că poate face de-a lungul anilor”, a declarat Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

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