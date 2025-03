Florinel Coman, lovit de "blestemul" noii echipe! Noi detalii despre starea tricolorului. Ratează un meci crucial - Antena Sport

Florinel Coman este lovit de un ghinion fantastic. La primul său meci din postura de titular la Cagliari s-a accidentat şi a fost înlocuit după doar 30 de minute de joc. Acum, italienii vorbesc despre „blestemul” sarzilor. Asta după ce Cagliari a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Serie A.

Pentru Cagliari urmează un nou meci important. Etapa viitoare joacă în deplasare, pe „Olimpico”, în faţa celor de la AS Roma. Internaţionalul român are şanse foarte mici să joace împotriva capitolinilor.

Probleme mari pentru Florinel Coman

Italienii spun că cei de la Cagliari sunt loviţi de blestemul accidentărilor. I-au pierdut pe Florinel Coman și Zito Luvumbo. Ultimul are şi el şanse infime să joace cu AS Roma, conform cagliarinews24.com. Italienii spun că tricolorul se află sub observaţia medicilor echipei, dar şansele să joace împotriva Romei sunt aproape nule.

„Jucătorul a fost ținut sub observație și a avut o zi de odihnă totală. Va fi monitorizat în zilele următoare, dar șansele de a reveni pentru meciul cu Roma sunt minime”, scriu cei de la L’Unione Sarda.

Sursa citată spune că sarzii ar putea să îi recupereze pe cei doi după pauza cauzată de meciurile echipelor naţionale. Fără Coman, antrenorul Davide Nicola ar putea să mizeze pe Mattia Felici, revenit recent la antrenamente. „Coman? Trebuie să fie supus unor teste medicale. E posibil să fie vorba despre o problemă la tendon”, a declarat Davide Nicola.