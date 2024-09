Lautaro Martinez, la pământ după ce Inter a pierdut dramatic derby-ul cu AC Milan: "Să muncim mai mult! Eu în primul rând!" - Antena Sport

Lautaro Martinez a fost la pământ, după ce Inter a pierdut dramatic derby-ul cu AC Milan. Starul nerazzurrilor a tras concluziile, după ce echipa sa a primit gol în minutul 89.

AC Milan a „rupt blestemul” şi a reuşit să o învingă pe rivala Inter, după şase înfrângeri consecutive în meciurile directe. Matteo Gabbia a dat lovitura şi a marcat în minutul 89.

Lautaro Martinez, la pământ după ce Inter a pierdut dramatic derby-ul cu AC Milan

Lautaro Martinez nu a fost mulţumit de jocul echipei sale şi a transmis că Inter a avut un început prost de meci cu AC Milan. Starul sud-american a subliniat că nerazzurri, începând cu el, trebuie să muncească mai mult pentru a obţine victorii.

Martinez a mai declarat că Inter se pregăteşte acum de duelul cu Udinese, deoarece are nevoie urgentă de o victorie.

„Nu am jucat aşa cum trebuia. În repriza a doua a fost mai bine, dar am avut un început prost. Nu am jucat cum o facem de obicei. Şi când ne pierdem ritmul şi pasăm aşa balonul, nu putem câştiga partidele. Chiar dacă am fost mereu în meci, ei au marcat un gol pe finalul partidei.