Reacţia antrenorului lui Dennis Man după golul marcat de jucătorul naţionalei cu AC Milan! Ce a spus despre reuşita românului - Antena Sport

„Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man, citat de parmalive.com.

Dennis Man are un debut de sezon excelent în Serie A. Românul a ajuns la 2 goluri marcate în cele două etape disputate, până în momentul de față.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Dennis Man este cotat la suma de 10 milioane de euro.

Ce note au primit Dennis Man și Valentin Mihăilă, după ce au făcut spectacol în Parma – AC Milan 2-1!

Iată ce note au primit Dennis Man și Valentin Mihăilă, după ce au făcut spectacol în Parma – AC Milan 2-1! Românii au fost în prim-plan la partida din etapa a 2-a, a sezonului de Serie A.

Man a deschis scorul în duelul cu Milan, încă din minutul 2, cu un șut puternic, din câțiva metri de poartă. De cealaltă parte, Mihăilă a semnat o serie de ratări uriașe, în finalul primei reprize.

După prestația din meciul cu AC Milan, Dennis Man, care a fost înlocuit în minutul 75, a primit nota de 7,5, din partea specialiștilor de la sofascore.ro. Românul a primit cea mai mare notă din ehcipa Parmei, la egalitate cu Almqvist.

De cealaltă parte, Valentin Mihăilă a fost înlocuit de Fabio Pecchia în minutul 70 al partidei. Pentru prestația sa, specialiștii i-au acordat nota de 6,5.