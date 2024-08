Dennis Man, prima reacție după ce a marcat un gol superb în Parma - AC Milan 2-1! Care este obiectivul românului - Antena Sport

Dennis Man a oferit prima reacție după ce a marcat un gol superb în Parma – AC Milan 2-1! Românul și-a dezvăluit și obiectivul din acest sezon.

Parida dintre Parma și AC Milan a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 2 a noii stagiuni de Serie A.

Dennis Man, prima reacție după ce a marcat un gol superb în Parma – AC Milan 2-1!

După meci, Dennis Man a transmis că a făcut multe greșeli în fața porții, dând de înțeles că nu a fost mulțumit de evoluți sa, din partida cu AC Milan.

De asemenea, românul a spus că obiectivul său este să își ajute echipa în fiecare meci din acest sezon.

„Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man, citat de parmalive.com.