Veste uriaşă pentru Cristi Chivu! Anunţul făcut de preşedintele de la Parma: "Demonstrează asta în fiecare zi" - Antena Sport

Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Parma în luna februarie, după ce echipa la care evoluează Dennis Man şi Valentin Mihăilă l-a demis pe Fabio Pecchia, echipa pe care a readus-o în Serie A.

Cu toate acestea, parcursul în acest sezon nu a fost unul convigător, iar şefii „cruciaţilor” au căutat să facă o schimbare. Cristi Chivu a fost ales pentru a îndeplini obiectivul, acela de a menţine echipa în Serie A.

Preşedintele de la Parma, discurs superb despre Cristi Chivu: „Sperăm să stea mai mult de un sezon la noi”

Federico Cherubini, preşedintele celor de la Parma, a discutat despre motivele din spatele deciziei de a-l numi pe Cristi Chivu antrenorul echipei sale. De asemenea, fostul căpitan al naţionalei României se bucură de o încredere uriaşă din partea conducerii, care îşi doreşte să colaboreze cu Chivu pentru o perioadă lungă de timp:

„Chivu a fost principalul nume la care ne-am gândit, chiar dacă decizia a venit la numai 24 de ore după ce am rămas fără antrenor, dar am decis să acţionăm rapid. Am avut o singură discuţie şi ne-a convins imediat. Suntem foarte încântaţi de decizia luată şi mulţumiţi de munca pe care o depunde.

Sperăm să steam alături de noi mai mult de un sezon. Este un antrenor tânăr, cu foarte multă experienţă la juniori. Mai mult, a început de la U14 şi nu de la vârful sectorului de juniori, aşa cum au făcut-o mulţi colegi. Asta arată că este un tip umil, lucru pe care îl demonstrează în fiecare zi”, a declarat Federico Cherubini, citat de tuttomercatoweb.com.