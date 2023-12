Dennis Man i-a dat pe spate pe cei de la Parma! Noua poreclă primită de internaţionalul român - Antena Sport

Dennis Man i-a dat pe spate pe cei de la Parma!

Noua poreclă primită de internaţionalul român Dennis Man i-a dat pe spate pe cei de la Parma! Internaţionalul român a fost omul meciului în deplasarea de la Brescia, câştigată de Parma cu 2-0.

Man a pasat decisiv la primul gol şi a înscris al doilea gol pentru Parma, care este lider în Serie B. Meciul a fost LIVE în AntenaPLAY.

Dennis Man are prestaţii foarte bune la Parma, iar cei din cadrul clubului i-au dedicat o postare specială. Imediat după golul marcat în minutul 24, Parma a postat o fotografie cu Dennis Man şi l-au numit „GOAT”, abrevierea de la „Greatest Of All Time”, adică „Cel mai bun din toate timpurile”.