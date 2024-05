"Sunt copleșit! Am plâns!" Florin Răducioiu nu și-a ascuns emoțiile după meciul Generației de Aur! Ce a trăit pe teren - Antena Sport

„Sunt copleșit! Am plâns!” Florin Răducioiu nu și-a ascuns emoțiile după meciul Generației de Aur! Ce a trăit pe teren

Florin Răducioiu nu și-a ascuns emoțiile după meciul Generației de Aur! Florin Răducioiu, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta Florin Răducioiu nu și-a ascuns emoțiile după meciul Generației de Aur! Fostul mare atacant al echipei naționale a dat toate cărțile pe față după partida de pe Arena Națională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Generația de Aur a avut parte de un meci de retragere fabulos, în fața a peste 55.000 de fani, pe cel mai mare stadion al țării. Cea mai „mare” selecționată din istoria țării a învins „vedetele lumii” cu scorul de 3-2. Florin Răducioiu nu și-a ascuns emoțiile după meciul Generației de Aur! După meci, Florin Răducioiu a recunoscut că și-a controlat cu greu emoțiile și a ținut să le mulțumească fanilor, pentru susținerea din tribune. De asemenea, acesta a dezvăluit că a plâns în momentul în care Generația de Aur a făcut un tur al stadionului. „Am avut plăcerea și onoarea de a evolua alături de acești băieți minunați. Cuvintele sunt de prisos, mulțumim enorm, pentru toată susținerea, sportul trăiește cu suporterii, cu oamenii care sunt pasionați de acest sport. Reclamă

Sunt foarte copleșit, nu mai înțeleg nimic, am băut și un pic de șampanie, sunt foarte emoționant. Îmi pare rău că nu am dat gol, dar nu era asta foarte important. În minutul 3 m-am dus la Fernando Couto, nu înțelegea de ce s-a întrerupt meciul (n.r. – în memoria lui Didi Prodan) și a trebuit să-i explic în spaniolă, am vorbit cu el, i-am spus că este băiatul lui acolo, s-a dus să-l îmbrățișeze.

A fost un mix de emoții. A fost greu turul de onoare, am plâns pur și simplu, am atâta admirație, recunoștință, respect, rămânem un punct de reper, după 30 de ani să avem o asemenea susținere, incredibil.

Mourinho a venit în vestiar, a vorbit într-o manieră incredibilă, acum am înțeles de ce empatizează atât de mult cu jucătorii, acum înțeleg de ce jucătorii dau totul pentru acest om. Îi mulțumim lui Giovanni Becali pentru că s-a implicat pentru aducerea acestui antrenor, a fost un adevărat spectacol. Rămânem Generația de neuitat”, a spus Florin Răducioiu, după meci.

Basarab Panduru, mesaj fabulos după ce a marcat un gol în meciul de adio al Generației de Aur! Basarab Panduru a transmis un mesaj fabulos după ce a marcat un gol în meciul de adio al Generației de Aur. Fostul mare jucător al echipei naționale a vorbit despre prestația sa din cadrul partidei de pe Arena Națională și a venit cu un verdict de senzație. Generația de Aur a învins echipa starurilor lumii cu scorul de 3-2, la partida la care s-a stabilit un nou record de asistență pe Arena Națională. După meci, Panduru a spus că s-ar fi bucurat mult mai mult dacă ar fi înscris acest gol la Campionatul Mondial din 1994, în meciul cu Suedia, care a dus la eliminarea României de la un turneu final fabulos. De asemenea, Basarab Panduru a recunoscut că i-a fost greu să joace din nou și că la golul marcat s-a uitat la minge, pentru a fi sigur că o lovește. „Am dat golul pe care nu l-am la Mondial. Pe finalul meciului (n.r- cu Suedia) am avut o ocazie, dar am dat pe lângă poartă. Mai bine aş fi dat atunci, dar e bine că l-am dat şi pe ăsta… La gol nu m-am uitat la Dida, dar mă uitam la minge, să nu dau pe lângă ea. A fost greu, ne-am antrenat, ne-am pregătit, dar… Dar bine că toţi am terminat cu bine. Am avut emoţii pentru că a fost o mare nebunie, toată lumea voia să vină la meci. A fost ceva excepţional, le mulţumim tuturor. E bine că am câştigat, toată lumea a jucat cât a putut”, a spus Basarab Panduru, la finalul meciului.

