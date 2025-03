Reacţia lui Răzvan Lucescu, după primul derby câştigat în acest sezon. Comparaţie cu Real Madrid şi Manchester City - Antena Sport

PAOK a obţinut prima victorie într-un derby, în acest sezon şi succesul a fost unul dramatic. Echipa lui Răzvan Lucescu a învins rivala AEK, în deplasare, cu 3-2, revenind de la 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, antrenorul român a vorbit despre numărul uriaş de meciuri disputat de PAOK în ultimele sezoane, dar şi despre felul în care echipa sa s-a mobilizat pentru remontada senzaţională de la Atena.

Răzvan Lucescu, după AEK – PAOK 2-3: „Îmi iubesc toţi jucătorii”

„AEK a început cu intensitate şi încredere, noi am încercat să jucăm mai bine. Au fost făcute greşeli care au dus la două goluri. De acolo, am jucat mai bine, am dominat şi am obţinut o victorie importantă în faţa unei echipe cu calitate individuală şi mentală, obţinută prin munca domnului Almeida.

Pentru PAOK, a fost o serie de 3 ani cu foarte multe meciuri în Europa. La un moment dat, PAOK era echipa cu cele mai multe meciuri, fiind urmată de Real Madrid şi Manchester City. Anul acesta, au fost echipe care nu au evoluat în Europa, care au fost mai odihnite. Acest lucru a fost important şi pentru noi în aceste trei săptămâni de pauză, în care ne-am odihnit. Suntem vii şi pregătiţi pentru următoarele meciuri.

Discuţia cu jucătorii a avut loc la pauza meciului. În repriza a doua, am avut un alt nivel de încredere. Am primit al doilea gol, dar au urmat acţiuni care au dus la goluri. Konstantelias a început să joace la un nivel ridicat cu mine antrenor. Avem o relaţie strânsă. Îmi iubesc toţi jucătorii şi aştept şi de la ei ca sentimentul să fie reciproc”, a spus Răzvan Lucescu, citat de gazzetta.gr.