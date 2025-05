Răzvan Lucescu, despre eventuala plecare de la PAOK: "Nu intru în nicio discuție cât sunt sub contract" - Antena Sport

Presa din Grecia a anunţat că Răzvan Lucescu s-ar afla într-un conflict cu patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, şi că antrenorul român ar putea părăsi echipa căreia i-a adus două titluri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În spaţiul public au apărut informaţii legate de posibila despărţire, dar şi despre oferta pe care fostul selecţioner o are de la Al-Sharjah, fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu.

Răzvan Lucescu o poate părăsi pe PAOK

”Nu am văzut, am auzit (n.r. zvonuri despre revenirea la Rapid). Nu urmăresc. S-a scris mult. Nu îmi place să discut cu nimeni când sunt sub contract. Trimit mereu agentului meu.

Când e mereu ceva oficial, se trimite la club. Nu intru în nicio discuție cât sunt sub contract. A fost un sezon complicat. Am fi putut vorbi de un eșec total dacă nu am fi prins play-off-ul”, a spus Răzvan Lucescu.

Al-Sharjah, pe urmele lui Răzvan Lucescu

Conform fanatik.ro, oficialii lui Al Sharjah l-au contactat pe impresarul lui Răzvan Lucescu. Saudiţii şi-au exprimat astfel interesul pentru antrenorul român, care a mai antrenat în zona Golfului înaintea de revenirea la PAOK.