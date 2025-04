"Sunt sătul să explic!" Răzvan Lucescu a răbufnit, după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos. Ce întrebare l-a deranjat - Antena Sport

Este evident că există o schimbare în această parte în ceea ce priveşte echipa noastră, dar ne confruntăm şi cu echipe care au acelaşi ritm de pregătire şi meciuri. Nu e ca şi cum noi am juca şi ei nu au jucat până acum. Aceasta este realitatea.

Cred că în momentul de faţă grupul este pe un drum unit, anterior pentru el şi pentru multe alte motive, poate că nu toţi am fost în aceeaşi direcţie şi acest lucru poate că ne-a adus şi în această poziţie. Şi menţionez aceste nume doar pentru că am vrut să dau nişte exemple, ca oamenii să înţeleagă ce vreau să spun. Cred că am meritat această victorie„, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.

Gestul lui Răzvan Lucescu după ce PAOK a marcat al doilea gol în derby-ul cu Olympiacos

PAOK a început excelent derby-ul cu Olympiacos, transmis în direct în AntenaPLAY. Konstantelias a deschis scorul în minutul 5, cu un şut plasat, iar în minutul 11 Mady Camara a înscris cu o lovitură de cap, după un corner.