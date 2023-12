Clasamentul pe medalii de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni. Pe ce loc a terminat România - Antena Sport

Reclamă

Clasamentul pe medalii:

1. Marea Britanie – 23 de medalii (9 de aur, 8 de argint şi 6 de bronz)

2. Italia – 22 de medalii (7 de aur, 12 de argint şi 3 de bronz)

3. Franţa – 23 de medalii (7 de aur, 10 de argint şi 3 de bronz)

4. Olanda – 11 medalii (6 de aur, 5 de bronz)

5. Suedia – 7 medalii (4 de aur, 1 de argint şi 2 de bronz)

6. Elveţia – 5 medalii (3 de aur, 1 de argint, 1 de bronz)

7. Irlanda – 4 medalii (3 de aur, 1 de bronz)

8. Germania – 3 medalii (1 de aur, 2 argint)

9. Estonia – 2 medalii (1 de aur, 1 de argint)

10. Grecia – 5 medalii (1 de aur, 4 de bronz)

11. Austria – 2 medali (1 de aur, 1 de bronz)

12. Ungaria – 5 medalii (2 de argint, 3 de bronz)

13. Danemarca – 3 medalii (2 de argint, 1 de bronz)

14. Lituania – 3 medalii (1 de argint, 2 de bronz)

15. Cehia – 2 medalii (1 de argint, 1 de bronz)

16. Islanda – 1 medalie (1 argint)

17. Belgia – 2 medalii (2 de bronz)

17. România – 2 medalii (2 de bronz)

17. Ucraina – 2 medalii (2 de bronz)

20. Bosnia şi Herţegovina – 1 medalie (1 de bronz)

20. Turcia – 1 medalie (1 de bronz)

David Popovici şi-a dezvăluit strategia, după medalia de bronz de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt

David Popovici şi-a dezvăluit strategia pe care a avut-o la probele de 100 şi 200 de metri liber, din cadrul Campionatelor Europene de înot în bazin scurt. Popovici a cucerit o medalie de bronz la 100 de metri liber, într-o probă transmisă în direct în AntenaPLAY şi pe Antena Stars.

Popovici a întors al şaptelea înainte de ultimii 25 de metri, dar a reuşit să recupereze incredibil, terminând pe locul al treilea, după Maxime Grousset şi Alessandro Miressi.

„Nu mi-am revăzut-o, dar mi-au spus mulţi că eram al 7-lea după al 3-lea 25 (n.r. când a întors ultima dată), dar cred că aşa a fost şi cursa de acum un an, când am luat locul 4 la Campionatul Mondial de înot în bazin scurt. Sunt mai bun pe a doua jumătate a cursei, întotdeauna am fost.

Pentru că nu am avantajul fizic pe care îl au cei care au fost mai mari, şi mai musculoşi, şi mai mari ca vârstă. Trebuie să compensăm prin ceva, aşa că ne antrenăm foarte mult pe partea a doua a cursei, un pic mai strategic”, a spus David Popovici, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Cele mai importante curse de la Campionatul European de înot în bazin scurt pot fi revăzute aici – https://as.ro/otopeni2023