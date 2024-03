David Popovici face spectacol înainte de Jocurile Olimpice! Românul s-a distrat la ultimul concurs la care a participat - Antena Sport

Jack Alexy, argintul mondial din 2023, are 21 de ani, în timp ce Matt Richards și Jordan Crooks au la rândul lor 21 de ani. Nu trebuie uitat nici Hwang Sun-Woo, din Coreea de Sud, care are 20 de ani, deși acesta probabil că are mai multe șanse să obțină rezultate mari la 200 de metri liber”, au scris americanii de la swimmingworldmagazine.com.