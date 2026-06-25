David Popovici, în vizită la Vatican. Momentul emoţionant cu Papa Leon al XIV-lea

David Popovici, care este în aceste zile prezent la Roma, acolo unde are loc competiţia „Settecolli”, iar sportivul român a avut timp să meargă la Vatican, acolo unde a fost slujbă şi l-a întâlnit pe Papa Leon al XIV-lea.

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Imaginile au fost surprinse de cei prezenţi şi au început să apară pe reţelele sociale, imortalizând momentele pline de emoţie pentru medaliatul olimpic.

David Popovici a mers la Vatican şi a fost primit de Papa Leon al XIV-lea

Aflat în această perioadă la Roma, sportivul de la CS Dinamo şi-a făcut timp pentru a merge la Vatican, acolo unde a avut parte de un momente pe care nu-l va uita toată viaţă, în contextul în care a recunoscut că este o persoană religioasă, care are valori concrete în acest sens.

Popovici a fost primit de Papa Leon al XIV-lea, suveranul pontif fiind foarte cald la întâlnirea cu românul, care i-a oferit un cadou primit cu braţele deschise de Sfântul Părinte. Sportivul a stat şi la slujbă preţ de multe minute.

David Popovici, pregătit de noi performanţe

Concursul din capitala Italiei reprezintă o etapă de pregătire înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august. Popovici s-a înscris în trei probe: 50 m liber, 100 m liber și 200 m liber. Referitor la cursa de 50 m liber, sportivul a precizat că o consideră mai degrabă o probă de acomodare și pregătire pentru întrecerea de 100 m liber. Din acest motiv, nu își fixează obiective ambițioase pentru această cursă și a admis că există chiar posibilitatea să nu se califice în finală.