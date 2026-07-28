„Nu mai voiam să trăiesc”. Michael Phelps, dezvăluiri tulburătoare despre cea mai grea perioadă a vieţii

Înotătorul american Michael Phelps, cufundat într-o depresie profundă la scurt timp după prima sa retragere din activitate, în 2012, a traversat o perioadă neagră, marcată de o tentativă de sinucidere, despre care a vorbit într-un documentar pentru L’Equipe Explore dedicat mentorului său Bob Bowman.
„Se afla într-o stare extrem de dificilă, iar eu nici măcar nu observasem„. În documentarul L’Equipe Explore, Bob Bowman, în prezent antrenorul lui Leon Marchand, evocă depresia severă prin care a trecut Michael Phelps. Înotătorul american, câştigător a 28 de medalii olimpice, îşi anunţase iniţial retragerea în 2012, după o ediţie dificilă a Jocurilor Olimpice de la Londra (unde cucerise „doar” patru titluri).
Michael Phelps, dezvăluiri tulburătoare despre cea mai grea perioadă a vieţii
Perioada care a urmat a fost deosebit de grea pentru Phelps, care nu-şi mai găsea un rost în viaţă. „Nu mai voiam să trăiesc”, povesteşte americanul în documentar. „Aveam la mine doar 30 de miligrame de somnifere în acea noapte şi e bine că nu am avut mai multe, pentru că le-aş fi luat. Acesta a fost cel mai serios semnal de alarmă”, a relatat Phelps.
După arestarea sa pentru conducere sub influenţa alcoolului, înotătorul „avea opţiunea de a merge la un centru de reabilitare”, îşi aminteşte Bowman. „El a spus: ‘Nu vreau să merg’. I-am răspuns: ‘Trebuie să mergi. Orice altă decizie ar fi o greşeală. Dacă nu mergi, nu ştiu ce ţi s-ar putea întâmpla în continuare'”, l-a îndemnat Bowman.
În urma tratamentului, Phelps şi-a reluat cariera şi a încheiat-o în glorie la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, unde a mai câştigat cinci medalii de aur. Cu toate acestea, sănătatea sa mintală rămâne o problemă majoră pentru el. „Înainte să vin aici, am avut o şedinţă cu terapeutul meu”, dezvăluie el în documentar.
„Şi am mai avut una ieri. Este un proces continuu. Nu voi scăpa niciodată de depresie şi anxietate. Întrebarea este cum le gestionez”, a conchis Phelps.
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