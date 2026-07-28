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„Nu mai voiam să trăiesc”. Michael Phelps, dezvăluiri tulburătoare despre cea mai grea perioadă a vieţii

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 14:40

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„Nu mai voiam să trăiesc. Michael Phelps, dezvăluiri tulburătoare despre cea mai grea perioadă a vieţii

Michael Phelps/ Profimedia

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Înotătorul american Michael Phelps, cufundat într-o depresie profundă la scurt timp după prima sa retragere din activitate, în 2012, a traversat o perioadă neagră, marcată de o tentativă de sinucidere, despre care a vorbit într-un documentar pentru L’Equipe Explore dedicat mentorului său Bob Bowman.

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„Se afla într-o stare extrem de dificilă, iar eu nici măcar nu observasem„. În documentarul L’Equipe Explore, Bob Bowman, în prezent antrenorul lui Leon Marchand, evocă depresia severă prin care a trecut Michael Phelps. Înotătorul american, câştigător a 28 de medalii olimpice, îşi anunţase iniţial retragerea în 2012, după o ediţie dificilă a Jocurilor Olimpice de la Londra (unde cucerise „doar” patru titluri).

Michael Phelps, dezvăluiri tulburătoare despre cea mai grea perioadă a vieţii

Perioada care a urmat a fost deosebit de grea pentru Phelps, care nu-şi mai găsea un rost în viaţă. „Nu mai voiam să trăiesc”, povesteşte americanul în documentar. „Aveam la mine doar 30 de miligrame de somnifere în acea noapte şi e bine că nu am avut mai multe, pentru că le-aş fi luat. Acesta a fost cel mai serios semnal de alarmă”, a relatat Phelps.

După arestarea sa pentru conducere sub influenţa alcoolului, înotătorul „avea opţiunea de a merge la un centru de reabilitare”, îşi aminteşte Bowman. „El a spus: ‘Nu vreau să merg’. I-am răspuns: ‘Trebuie să mergi. Orice altă decizie ar fi o greşeală. Dacă nu mergi, nu ştiu ce ţi s-ar putea întâmpla în continuare'”, l-a îndemnat Bowman.

În urma tratamentului, Phelps şi-a reluat cariera şi a încheiat-o în glorie la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, unde a mai câştigat cinci medalii de aur. Cu toate acestea, sănătatea sa mintală rămâne o problemă majoră pentru el. „Înainte să vin aici, am avut o şedinţă cu terapeutul meu”, dezvăluie el în documentar.

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„Şi am mai avut una ieri. Este un proces continuu. Nu voi scăpa niciodată de depresie şi anxietate. Întrebarea este cum le gestionez”, a conchis Phelps.

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