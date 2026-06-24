David Popovici, din nou la treabă! Merge la Roma pentru a scrie din nou istorie: “Ştiu că la un moment dat bat recordul mondial”

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, va participa între 26 și 28 iunie la competiția „Settecolli” de la Roma, desfășurată în complexul Foro Italico. Alături de el vor concura alți patru înotători români: Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

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Pentru Popovici, locul are o semnificație aparte, deoarece aici a stabilit în 2022, la Campionatele Europene, recordul mondial în proba de 100 m liber, cu timpul de 46,86 secunde.

David Popovici, pregătit de noi performanţe

Concursul din capitala Italiei reprezintă o etapă de pregătire înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august. Popovici s-a înscris în trei probe: 50 m liber, 100 m liber și 200 m liber. Referitor la cursa de 50 m liber, sportivul a precizat că o consideră mai degrabă o probă de acomodare și pregătire pentru întrecerea de 100 m liber. Din acest motiv, nu își fixează obiective ambițioase pentru această cursă și a admis că există chiar posibilitatea să nu se califice în finală.

„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români. Îmi adus aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial, auzeam de la niște muncitori care montau schela: ‘Hai, David, hai!’. Da, abia aștept.

Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, a spus David Popovici.