Mesajul lui David Popovici pentru Cristi Chivu, care a câştigat titlul în Italia

Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 17:23

David Popovici, la un eveniment / AntenaSport

David Popovici (21 de ani) l-a felicitat pe antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani), care a cucerit titlul cu Inter în Italia. Chivu ar putea face eventul, Inter urmând să dispute finala Cupei Italiei pe 13 mai, contra lui Lazio.

David Popovici a mărturisit că se bucură de fiecare dată atunci când un român are o performanţă importantă. Campionul olimpic a dezvăluit şi ce se întâmplă atunci când e întrebat, în străinătate, de unde e.

David Popovici l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru câştigarea titlului în Italia

“(n.r: Cum se simte un român atunci când ajunge într-o ţară unde se vorbeşte frumos de România?) Felicitări, în primul rând, pentru Cristi Chivu. În al doilea rând, de fiecare dată când merg în altă ţară şi poate mă întreabă cineva «De unde eşti?» şi spun «Din România», poate aud un mic oftat, acolo, dar ceva invizibil.

Eu mă bucur de fiecare dată când urc pe podium şi, alături de mine, urcă şi drapelul şi, implicit, toţi oamenii care se identifică cu acest sport, cu ţara noastră.

O fac pentru mine, dar, în acelaşi timp, când câştigăm, câştigăm împreună. Numai că e important să şi pierdem împreună. Acolo se pierde un pic legătura”, a spus David Popovici.

