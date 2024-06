David Popovici se simte excelent la Belgrad, înaintea finalei la 100m liber (19:52, Antena 3 CNN): "Mă ajută mult asta" - Antena Sport

David Popovici se simte excelent la Belgrad, înaintea finalei la 100m liber (19:52, Antena 3 CNN): "Mă ajută mult asta" David Popovici, înaintea unei curse / Profimedia David Popovici se simte excelent la Belgrad, înaintea finalei la 100m liber de la Campionatele Europene de înot de la Belgrad, care va fi miercuri, de la ora 19:52, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Înotătorul român a acordat un interviu celor de la European Aquatics înaintea finalei şi a recunoscut că se bucură de faptul că a revenit într-o finală atât de importantă. David Popovici se simte excelent la Belgrad, înaintea finalei la 100m liber (19:52, Antena 3 CNN): „Mă ajută mult asta” Popovici a mai spus că se simte foarte bine la Belgrad, acolo unde îi convine de minune faptul că bazinul este în aer liber. De asemenea, el a făcut şi o comparaţie cu anul 2023, care a fost mai puţin reuşit, dar acum este extrem de mulţumit de modul în care se antrenează: „Mă simt bine. Sunt fericit să fiu în finală. A trecut ceva timp de când am fost într-o finală la acest nivel. Îmi place că piscina este afară, asta mă ajută pe mine. Anul trecut a fost un an diferit faţă de 2022, pe toate planurile. Anul acesta îmi place modul în care mă antrenez şi mă simt bine. Este foarte important pentru mine şi pentru toată lumea care este aici (n.r. Campionatul European de înot de la Belgrad. Adevărul este că toată lumea are nevoie de o competiţie în acest moment al anului, înainte de Paris”, a declarat David Popovici, potrivit European Aquatics. Reclamă

Reclamă 4

David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber de la Belgrad cu cel mai bun timp şi a fost singurul înotător care a coborât sub 48 de secunde.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă