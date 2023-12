Programul zilei de sâmbătă de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt. Popovici, asalt total! Competiţia, în AntenaPLAY - Antena Sport

Ungur va amâna sărbătorirea acestui succes cu palincă, deoarece el va reveni în bazinul de la Otopeni sâmbătă dimineaţă, atunci când va concura în seria a cincea a probei de 100 de metri liber, la 10:23.

„Am zis că vreau să merg în 49 (n.r. de secunde). Nu am făcut asta, dar am luat medalia oricum.

(n.r. Cum se simte cu medalia?) Blană.

(n.r. Cum petreci, câtă palincă bei?) Nu se ştie, mai am suta de metri liber mâine şi după mai vedem noi.

Îmi pare bine că împart locul cu italianul, chiar am fost fericit când am văzut că suntem 2 pe 3. Îmi place să împart chestiile. Îmi pare bine că reuşesc să reprezint România şi sper că aducem mai multe medalii acasă.

I-am auzit, dar nu am avut aşa multe emoţii. Sunt obişnuit de o vreme. M-a susţinut toată lumea, familie, prieteni. Şi mult mai mulţi la televizor.

(n.r. ce a simţit când a văzut rezultatul pe tabelă) M-am uitat şi nu am fost sigur ce am văzut. A trebuit să mă şterg la ochi”, a declarat Andrei Ungur, în exclusivitate pentru Antena Sport.