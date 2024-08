Promisiunea pe care i-a făcut-o rectorul Universităţii din Bucureşti lui David Popovici, după ce campionul olimpic a cerut bazine - Antena Sport

Promisiunea pe care i-a făcut-o rectorul Universităţii din Bucureşti lui David Popovici David Popovici/ Profimedia Images Marian Preda a reacţionat pe contul de Facebook, după discursul manifest al lui David Popovici. Iată promisiunea pe care i-a făcut-o rectorul Universităţii din Bucureşti lui David Popovici. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Popovici a cerut noi bazine de înot şi investiţii masive în sport după ce a cucerit medaliile de aur şi bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Promisiunea pe care i-a făcut-o rectorul Universităţii din Bucureşti lui David Popovici, după ce campionul olimpic a cerut bazine Rectorul Universităţii Bucureşti, Marian Preda, i-a promis lui David Popovici că bazinul de înot din Grozăveşti va fi construit indiferent dacă se va implica statul sau nu. „DAVID POPOVICI ESTE UN CAMPION EXCEPȚIONAL CARE NE INSPIRĂ ȘI NE OBLIGĂ. Este o minune de sportiv, dar și o minune de tânăr român care muncește enorm, are performanțe incredibile, îi inspiră pe alții și, în plus, înțelege contexte și probleme sociale, apoi exprimă opinii pertinente și propune soluții proactive. Sunt atât de mândru că este student la Universitatea din București! Sunt atât de bucuros că a ales să rămână în România, să se lupte cu contextul local nefavorabil și să-l schimbe în bine din interior. Iată declarația lui de aseară, de după a doua medalie, a doua minune pe care a reușit-o în luptă nu doar cu toate talentele sportive mondiale, dar și cu toate infrastructurile uriașe ale puterilor economice, politice și sportive ale lumii: Reclamă

„Nu aș spune că sunt un miracol, spunea David, dar, în condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, pe australieni, care au condiții infinit mai bune decât ale noastre, au bazine să își pună și în cap, au toată infrastructura de care au nevoie, au absolut orice, centre de pregătire, deci, în condițiile astea, eu mă antrenez în «Lia Manoliu», în același bazin în care am și învățat să înot…”.

România are creștere economică „miraculoasă”, are fonduri europene pentru investiții, dar nu are bani pentru sport pentru că îi alocă inechitabil și ineficient pentru pensii speciale, pentru orice creșteri de salarii cerute de sindicate, pentru acoperirea salariilor uriașe și a pierderilor la regiile autonome și de la companiile de stat ineficiente precum Tarom.

„În București, capitala României care produce un sfert din PIB, nici măcar universitățile nu au bazine de înot”

S-au construit câteva stadioane pentru fotbal, Complexul de natație de la Otopeni și câteva bazine prin țară. Apoi s-au sistat investițiile în facilități sportive. În locul unora dintre sutele de săli de sport construite în trecut în mediul rural și în mare parte nefolosite și a terenurilor de sport în pantă puteau fi făcute și investiții cu impact mai mare acolo unde există mulți copii și tineri, în marile orașe, în marile centre universitare.

„Universitatea unde predă excepţionalul antrenor al lui David nu are bazin propriu” În București, capitala României care produce un sfert din PIB, nici măcar universitățile (cu excepția celei de Medicină) nu au bazine de înot. Nici măcar Universitatea pentru Educație Fizică și Sport, unde predă domnul profesor Adrian Rădulescu, excepționalul antrenor al lui David, nu are bazin de înot propriu!!! „Avem din nou pregătit proiectul 100%” Noi, la Universitatea din București, avem de peste 10 ani un proiect de constructie a unui bazin de înot în Grozăvești, în locul parcării din fața căminelor; l-am depus spre finanțare de atunci și a rămas 10 ani pe lista de așteptare; ni s-a spus că în București mai sunt bazine de înot (unde??!), așa că trebuie să se mai construiască și în țară (deh, interese politice locale și regionale!). Pentru că nu s-a găsit finanțare timp de 10 ani am retras și am refăcut proiectul și îl avem acum din nou pregătit 100%, cu toate aprobările necesare pentru a fi depus din nou spre finanțare. Costă 6 milioane de euro. Probabil, după licitație, va mai scădea suma. Este mult? Oare, merită cei 33.000 de studenți care au ore de sport obligatorii, sutele de campioni naționali la diverse sporturi și cei 4 bursieri speciali ai UB care sunt medaliați la competiții de înot europene, mondiale sau olimpice (inclusiv David) un astfel de bazin? „Nu se poate ca universitatea la care învață un campion olimpic de înot excepțional să nu aibă un bazin de înot!” David Popovici va reîncepe din toamnă cursurile la Facultatea de Psihologie a Universității din București. Toată suflarea UB, studenți și profesori, îl așteaptă acasă cu admirație, cu dragoste, cu recunoștință, cu mândrie, dar și cu o mare responsabilitate. Nu se poate ca universitatea la care învață un campion olimpic de înot excepțional să nu aibă un bazin de înot! Vom construi acel bazin chiar dacă autoritățile publice vor rămâne în continuare indiferente la solicitările noastre. Dacă instituțiile publice nu ne vor sprijini, ne vom asuma noi costurile construcției. Nu va fi ușor, dar vom economisi la alte capitole, vom atrage sponsorizări și vom intra în normalitate cu forțele proprii ale Universității. Doar așa putem să răsplătim excepționalitatea lui David Popovici, să ne merităm asocierea cu el și să le dăm în continuare motive lui David și altor performeri în sport sau în cercetare să rămână acasă, în România, și să inspire și alți tineri să facă la fel”, a scris Marian Preda pe Facebook. David Popovici, mesaj vehement către autorităţile române: „În trei minute te sufoci. Eh, noi acolo ne antrenăm” David Popovici a avut un mesaj vehement către autorităţile române, după ce a devenit dublu medaliat olimpic, la Paris. Sportivul de doar 19 ani anunţă că va pune presiune pe cei care au promis că vor rezolva problemele sportului românesc şi care nu au făcut-o încă.

Campionul olimpic David Popovici îşi doreşte ca medaliile obţinute de el la Paris să aducă mai multă atenţie pentru sport. Popovici spune că trebuie mai multe investiţii pentru sport şi a adăugat că el îşi va face partea în acest sens.

„Aceste medalii aş vrea să însemne mai multă atenţie pentru sport, nu neapărat pentru înot, ci către sport în general. Pentru că fără sport nu prea avem cum să evoluăm atât de mult. Sunt destul de multe probleme la noi în ţară, iar faptul că se investeşte atât de puţin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţării.

Şi nu este de ajuns doar să vorbesc despre asta, pentru că sunt în lumina reflectoarelor şi toată lumea mă ascultă, pentru că oamenii de la conducere ştiu treaba asta, ci trebuie să punem şi presiune. Ok, e campion olimpic, medaliat cu bronz la Jocurile olimpice, dar eu în timpul iernii când e frig la Lia Manoliu se pune un balon în care în trei minute te sufoci. Eh, noi acolo ne antrenăm, pentru că bazinul din interior de la Lia Manoliu… Sunt promisiuni de atâta timp, de atâţia ani, cum e şi patinoarul acela, cum sunt şi alte bazine şi alte arene.

„Ar trebui investit mai mult în sport şi investit cu cap”

Avem destule stadioane, dar bazine, săli pentru sporturi mai greu şi mi-ar plăcea să avem mai mulţi calificaţi la Jocurile olimpice în primul rând. Acum am venit trei oameni calificaţi cu înotul. Sunt cumva invidios pe delegaţiile ţărilor care au mai puţin locuitori decât noi şi sunt o tonă de inşi. Mi-ar plăcea şi mie, ne-ar plăcea tuturor De ce să nu avem mai mulţi olimpici?

Ar trebui investit mai mult în sport şi investit cu cap, chiar trebuie să facem ceva şi eu îmi voi face partea. Nu ştiu în momentul ăsta ce înseamnă asta, dar voi avea tot timpul să mă gândesc şi asta este o misiune mult mai importantă pentru mine şi pentru sport, decât să înot patru lungimi de bazin şi să bag mâna în faţă şi să iau aur. Sigur, e impresionant, tare, ne-am distrat, ne-am bucurat dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre a face o diferenţă şi eu voi face tot posibilul”, a spus Popovici.

David Popovici a câştigat, miercuri, medalia de bronz în proba de 100 m liber din cadrul competiţiei de înot de la Jocurile Olimpice. Pentru Popovici este a doua medalie la Paris, după aurul de la 200 m liber.