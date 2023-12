Românca de 15 ani care face senzaţie la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, competiţie LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Reclamă

A început a doua zi de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, competiţie transmisă LIVE în AntenaPLAY. Spectacolul este asigurat încă din această dimineaţă, prima cursă a unui sportiv român aducând şi prima calificare în semifinale.

Răzvan Florea are încredere deplină în David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt. Competiţia e în AntenaPLAY

Răzvan Florea are încredere deplină în David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023. Medaliatul olimpic de la Atena, din 2004, speră ca „Regele Nataţiei” să îi calce pe urme şi să îi depăşească performanţele.

David Popovici şi-a făcut încălzirea în competiţia spectaculoasă de la Otopeni. Popovici, Patrick Dinu, Mihai Gergely şi Constantin Stoica au terminat pe locul secund seria lor. S-au calificat în finală cu al 6-lea timp. Tricolorii au luptat pentru medalii ieri, de la 19:04, live în AntenaPLAY. Popovici şi colegii lui au încheiat pe 7.

Prima reacţie a lui David Popovici, după finala de ştafetă 4×50 de metri liber: „Suntem aici să ne întrecem cu cei mai buni”

David Popovici a avut un discurs de mare campion la finalul finalei şi a spus că a scăpat de emoţiile primei probe la care a participat. Campionatele Europene de înot în bazin scurt sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5 – 10 decembrie.

„Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze. Este o concurenţă foarte puternic, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea. Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out„, a spus David Popovici în exclusivitate pentru AntenaSport.

În componenţa David Popovici, George Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, cvartetul tricolor fost cronometrat cu timpul de 1.25:93. Titlul european a fost câştigat de Marea Britanie, urmată de Italia şi Grecia. Ce urmează pentru David Popovici, după finala de la ştafetă 4×50 m liber Se ştie ce urmează pentru David Popovici, după finala de la ştafetă de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt. La competiţia de la Otopeni, care se vede live în AntenaPLAY, „Regele nataţiei" va concura în alte două probe. David Popovici a participat, alături de Patrick Dinu, Mihai Gergely şi Constantin Stoica, la proba de ştafetă 4×50 m liber. Aceştia s-au clasat pe locul 7 în finala programată în sesiunea de seară. David Popovici se pregăteşte de probele sale preferate, după participarea la ştafeta 4×50 m liber. Sportivul de la CS Dinamo va avea două zile de pauză, până la următoarea întrecere. Popovici va lua parte în seriile probei de 200 m liber pe 8 decembrie, vineri, în sesiunea de dimineaţă, de la ora 9:40. Ulterior, în aceeaşi zi, însă în sesiunea de seară, vor avea loc şi semifinalele probei de 200 m liber. Sâmbătă, de la ora 10:15, David Popovici va participa în seriile probei de 100 m liber. În aceeaşi zi, de la ora 18:06, campionul român va participa şi în finala de la 200 m liber, în cazul în care se va califica.

Tot sâmbătă, de la ora 19:31, David Popovici va concura cel ma probabil şi în semifinalele probei de 100 m liber, fiind favorit să treacă de serii.

În cazul în care va obţine un timp bun în semifinale, David Popovici va avea ocazia să se lupte pentru medalie în finala probei de 100 m liber. Finala va fi programată duminică, în ultima zi de concurs de la Otopeni, de la ora 19:08.