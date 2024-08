Carlos Alcaraz a plâns la interviu după ce a pierdut finala cu Novak Djokovic, de la Jocurile Olimpice: "Mă doare!" - Antena Sport

Carlos Alcaraz a plâns la interviu după ce a pierdut finala cu Novak Djokovic, de la Jocurile Olimpice Carlos Alcaraz / Getty Images Carlos Alcaraz a plâns la interviu după ce a pierdut finala cu Novak Djokovic, de la Jocurile Olimpice. Sportivul din Spania nu și-a ascuns emoțiile, după spectacolul din finala de la Paris. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Novak Djokovic a câștigat primul aur olimpic din carieră după o finală decisă în două seturi, ambele după tie-break (7-6, 7-6). Marele duel de la Paris a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Carlos Alcaraz a plâns la interviu după ce a pierdut finala cu Novak Djokovic, de la Jocurile Olimpice După meci, Carlos Alcaraz a venit cu lacrimi în ochi la interviu și a transmis faptul că a dat tot ce a avut mai bun, pentru a aduce o medalie de aur Spaniei. Chiar dacă a spus că înfrângerea este una dureroasă, spaniolul a menționat că Novak Djokovic merită această victorie. „Este complicat. Am luptat preț de aproape trei ore, nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut, iar să joci împotriva lui Djokovic nu este niciodată ușor. Reclamă

Întotdeauna are un nivel foarte înalt în astfel de momente. Merită titlul. Mă doare să pierd așa cum am pierdut, dar plec cu capul sus, știind că am dat totul”, a spus Carlos Alcaraz, potrivit eurosport.ro.

Novak Djokovic, prima reacție după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz și a câștigat aurul olimpic

După meci, Novak Djokovic a transmis că a dat tot ce avea mai bun pentru a câștiga aurul la Jocurile Olimpice.

Acesta a dezvăluit că victoria este una specială și că se simte mândru pentru că a adus o medalie de aur pentru Serbia.

„Am jucat aproape 3 ore, a fost o luptă incredibilă. Am crezut că pot câștiga. Mereu revine în meci (n.r. Alcaraz), așa că am încercat să dau tot ce am mai bun. Am avut șanse, a avut și el șanse, cred că a fost corect să terminăm cele două seturi în tie-break. Nu știu ce să mai spun, sunt în stare de șoc. Mi-am dat sufletul, inima, familia, totul, pentru a obține aurul olimpic. Am reușit asta la 37 de ani! Totul este special, dar sunt mândru să reprezint Serbia. Știu că Rafa, Carlos iubesc să joace pentru Spania, Roger iubea să joace pentru Elveția. Când am ajuns în semifinale mă gândeam să trec mai departe. Astăzi, înainte de meci nu am avut emoții așa mari, pentru că aveam medalia asigurată”, a spus Novak Djokovic, potrivit sursei citate.