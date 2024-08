China a arestat o femeie suspectată de "defăimare", după finala probei de tenis de masă, de la Jocurile Olimpice! - Antena Sport

Weibo, popularul site chinez de microblogging asemănător cu X, a anunţat că a şters peste 12 000 de postări şi a interzis mai mult de 300 de conturi pentru ceea ce a numit comentarii „ilegale”.

Scandal în echipa de tenis de masă a României!

Scandal în echipa de tenis de masă a României! Antrenorul Viorel Filimon şi-a anunţat demisia. Preşedintele Federaţiei, Cristinel Romanescu, a criticat-o pe Bernadette Szocs.

România a fost eliminată în faza optimilor de finală în competiţia feminină pe echipe. India a învins cu 3-2 echipa noastră.

„E inadmisibil. Numărul 1 al nostru nu și-a făcut treaba”, a spus preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, potrivit fanatik.ro.

Antrenorul Viorel Filimon a anunţat că nu va continua pe banca României, după eliminarea prematură din competiţia pe echipe.

”Pentru mine a fost ultima competiţie ca antrenor. Dacă federaţia vrea să rămân să mai ajute, bine, dar îmi ajunge. Sper ca antrenorii care vor veni să facă mai mult decât am făcut eu. Prea repede am dat cu piciorul sansei pe care am avut-o acum, la această ediţie”, a spus antrenorul Viorel Filimon, la zona mixtă, după eliminarea echipei feminine în optimi la Jocurile Olimpice.

În ceea ce priveşte întâlnirea cu India, Filimon a afirmat că îşi asumă eşecul, dar că mai mult nu putea face, deoarece sportivul ”ţine paleta în mână”.