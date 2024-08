Scandal în echipa de tenis de masă a României! Antrenorul a demisionat, preşedinte Federaţiei dă vina pe Szocs: "E inadmisibil" - Antena Sport

Şi la dublu au fost nişte discuţii, pentru că intenţia iniţială a fost asta, apoi nu a ieşit careva în evidenţă. Dacă e să dăm vina pe careva, mi-o asum eu, pentru că eu sunt de vină. Important este ca sportivii să înveţe ceva şi la competiţiile viitoare să arate într-adevăr valoarea. Pentru că paleta o ţin sportivii în mână. Şi dacă antrenorul îi spune să facă ceva şi el nu vrea, el e răspunzător. Aşa că poate să vină şi mama antrenorului şi tatăl antrenorului, dacă sportivul ăla nu poate răspunde la ce trebuie să facă acolo, degeaba”, a precizat Simion.

Eliza Samara: „Pentru asta am luptat trei ani de zile”

Elizabeta Samara s-a declarat extrem de dezamăgită, subliniind că la echipe România avea cele mai multe şanse. ”Când vii cu un scop, când eşti cap de serie numărul 4, nu vii doar să participi. Pentru asta am luptat trei ani de zile, pentru echipă. Să jungi cât mai sus individual, să capeţi punctajele individual, să poţi ajunge cap de serie la jocuri. Noi am sperat că din două meciuri, să iasă unul, să pot să intru eu la 1-1. Pentru că la 2-0 se ştia… Eu când am văzut că este scorul 2-0 am încercat să remontez, dar la 2-2 nu poţi spune că eram într-un dezavantaj, dar ea este o jucătoare experimentată, foarte bună. Asta a fost. Noi am încercat la dublu să jucăm cât s-a putut, dar nu am jucat de foarte mult timp împreună. Ce pot să zic, sunt dezamăgită. Pentru că în general la echipe sunt şansele cele mai mari. Nouă nu ne-a ieşit astăzi. Nu ne-a ieşit unul din primele două meciuri. Noi considerăm că am dat totul din noi, dar trebuia să ne iasă un meci acolo sus, ca să putem avem şanse”.

Bernie Szocs: „Sunt tare dezamăgită. Am foarte multe de învăţat de aici”

Pentru Bernadette Szocs, diferenţa la întâlnire cu India s-a făcut după primele două meciuri. ”Acolo ne-ar fi trebuit foarte mult unul dintre cele două meciuri, pentru că ştiam că va fi un meci foarte dificil împotriva lor. De fiecare dată am avut meciuri strânse. Din păcate nu ne-a ieşit, au condus cu 2-0 apoi, am încercat să revenim, dar ştiam că dacă ajungem la un 2-2 este dificil. Pentru că Manika Batra are mai multă experienţă decât Adina. Au mai şi jucat împreună nu de mult timp şi a învins-o, deci are un plus faţă de ea. Nu ar fi trebuit să ajungem acolo, este o dezamăgire foarte mare. Acum nu mai avem cum să dăm timpul înapoi. Din greşelile astea trebuie să învăţăm şi să încercăm data viitoare să avem 2-0 pentru noi.

„Sunt tare dezamăgită, nici nu pot exprima în cuvinte”

Sunt tare dezamăgită, nici nu pot exprima în cuvinte, încă nu realizez 100% ce s-a întâmplat, adică nu vreau să accept situaţia, chiar dacă deja s-a întâmplat. Am foarte multe de învăţat de aici de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mă motivează, am o ambiţie în plus. Chiar nu am niciun regret faţă de ceea ce am făcut la aceste jocuri, pentru că am lăsat totul deoparte şi am făcut totul pentru tenisul de masă. Acum ştiu că trebuie să mă antrenez şi mai mult. Trebuie să acceptăm că am avut noi o zi mai slabă şi ele o zi mai bună. Eu nu voi renunţa însă la visul meu cel mare. Mai am patru ani la dispoziţie şi sunt convinsă că într-o zi va deveni realitate”, a precizat Berni.

Adina Diaconu: „Am încercat să risc pentru că ştiam că stilul lor de joc este unul mai atipic”

Adina Diaconu a spus că a dat tot ce a avut mai bun la meciul cu India. ”Astăzi ele au fost o echipă puternică, au jucat foarte bine în momentele cheie ale meciurilor. Eu am jucat meciul, dar la 2-2 cred că într-un meci ca acesta nimic nu este sigur. Cred că cheia meciului a fost setul al doilea, când am condus şi cred că dacă aş fi câştigat acel set ar fi fost altfel soarta meciului.

Am încercat să risc pentru că ştiam că stilul lor de joc este unul mai atipic. Şi dacă nu riscam eu să fac punct, risca ea. Este prima mea ediţie a Jocurilor Olimpice, acum îmi este greu să trag o concluzie, dar a fost experienţă frumoasă. Bineînţeles că sunt dezamăgită acum, am fi putu ajunge mult mai departe. Asta este, trebuie să ţinem capul sus şi să ne antrenăm cât mai bine până la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice”, a spus Diaconu.