Jordan Chiles s-a aşezat în genunchi la festivitatea de premiere, după ce i-a "suflat" bronzul româncei Ana Maria Bărbosu - Antena Sport

(Reporter: Ştii pentru ce ai fost penalizată?) Nu. Am făcut contestaţie şi mi-a rămas aceeaşi notă. Americanca a făcut contestaţie şi i-au schimbat nota şi au scos-o pe locul 3. Eu am avut un exerciţiu mult mai bun ca ea. A fost mai mai bun decât la Europene, am tras cât am putut de mine şi iată că s-a văzut cât de bun a fost exerciţiul.

Noi am încercat să ridicăm România cât putem mai mult. Am puterea să merg mai departe… şi eu, şi colegii, şi antrenorii… Nu ştiu ce a fost la sol, au fost multe schimbări de note.

Ne simţim dezavantajate. O să intru cu capul sus în sală şi o să merg înainte„, a declarat Sabrina Voinea.