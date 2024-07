Loredana Toma, înaintea Jocurilor Olimpice 2024: "O să mă întorc şi cu un suvenir de la Paris, nu cu un magnet de frigider" - Antena Sport

Însă cred şi sper să îşi revină şi băieţii cât mai curând posibil. Din punct de vedere al condiţiilor de pregătire, nu am cum să mă plâng. Am avut de toate, lucru cu care noi în trecut nu am fost obişnuiţi, cel puţin eu. Şi aici mă refer la aparatură de fizio, la oameni noi în staff, adică kinetoterapeut, psiholog şi aşa mai departe. Eu nu am avut aşa ceva până anul ăsta. Probabil că şi situaţia sănătăţii mele ar fi fost acum alta dacă aş fi avut aceste lucruri să spunem de acum cinci ani. Dar e bine şi mai târziu decât niciodată”, a explicat ea.

Toma şi Cambei reprezintă România

România va fi reprezentată în concursul de haltere de la Jocurile Olimpice de la Paris de două sportive, Loredana Toma (29 de ani) şi Mihaela Cambei (21 de ani). Loredana Toma s-a calificat la Jocurile Olimpice Paris 2024 după ce s-a clasat pe locul 4 în ierarhia mondială feminină de haltere, în limitele categoriei 71 kg. De asemenea, Mihaela Cambei a obţinut calificarea în limitele categoriei 49 kg graţie locului 5 în clasamentul mondial.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, România nu a putut participa în concursul de haltere, fiind la acel moment sub sancţiunea Federaţiei Internaţionale de Haltere (IWF) care îi impusese o suspendare de un an Federaţiei Române de Haltere din cauza mai multor cazuri de încălcări ale regulamentului antidoping începând cu anul 2012.